搶先預訂冬日冰雪假期！8 大江原道/京畿道/釜山滑雪場推介！特色、交通、酒店全攻略
韓國冬季係滑雪愛好者嘅天堂！無論你係想喺首爾近郊快閃一日遊，定係去江原道感受世界級雪場嘅魅力，甚至去釜山近郊睇雪景，韓國都有合適嘅選擇。Trip.com 為你整理咗 2025 最新韓國滑雪懶人包，幫你揀啱雪場、著啱衫，攞埋最新優惠出發！
韓國滑雪區域點樣揀？
韓國嘅滑雪場主要分佈喺三個區域，出發前可以根據你嘅行程目標嚟決定去邊度。
如果你係滑雪新手或者行程比較緊湊，京畿道係最好嘅選擇。呢度嘅雪場距離首爾大約只需 1 到 1.5 小時車程，非常適合安排即日來回嘅行程，代表雪場有芝山度假村同陽智 PINE。
如果你追求極致雪質同完善嘅設施，江原道就係不二之選。呢度嘅雪場規模較大，賽道選擇多，好適合留宿一晚慢慢玩，代表雪場有 Vivaldi Park 同 Alpensia。
如果你打算喺釜山旅行，亦唔一定要飛去首爾先有得滑雪。釜山近郊嘅伊甸園山谷度假村係南部唯一嘅雪場，距離釜山市區大約 1.5 小時車程。
韓國伊利希安江村滑雪度假村+魚飛溪谷冰川一日遊 (首爾出發,含衣服課程)
【官方合作】韓國大明SONO維瓦爾第 新手滑雪 包雪衣護目鏡
Vivaldi Park滑雪場 滑雪&冰雪王國一日遊（首爾出發）
韓國江原特別自治道洪川大明維瓦爾第SONO滑雪場二日遊【洪川大明SONO度假村滑雪兩天一夜團】
韓國滑雪 8 大熱門雪場推介
陽智 PINE 滑雪城 (Yangji Pine Resort)
呢度距離首爾只需 45 分鐘車程，係交通最方便嘅雪場之一。場內設有 10 條雪道，特別係佢嘅初階雪道經過特別設計，斜度平均且結構穩定，對於第一次踏上雪板、驚東倒西歪嘅新手嚟講非常安心。
芝山度假村滑雪場 (Jisan Forest Resort)
芝山以優美嘅歐陸風格建築聞名，場內有 7 條主滑雪道同 3 條輔助雪道。呢度配備咗高速吊纜，即使喺旺季人流較多嘅時候，排隊時間亦相對較短，係好多首爾一日遊旅客嘅首選。
阿爾卑西亞滑雪度假村 (Alpensia Resort)
作為曾經嘅冬奧賽場，阿爾卑西亞擁有國際最高規格嘅滑雪賽道。除咗滑雪，度假區內仲有全年開放嘅室內水上樂園 Ocean 700。滑完雪再去玩水或者浸浴，係一站式嘅冬日享受。
奧麗橡樹谷滑雪場 (Oak Valley)
佔地達 41 萬坪嘅奧麗山莊被譽為「冰雪公園」，以橡樹森林為背景。呢度設有 2 條初級、5 條中級同 2 條高級滑道，滑道設計闊落，站喺雪道上仲可以俯瞰周圍嘅園林美景。
威利希利滑雪度假村 (Welli Hilli Park)
雖然位於江原道，但距離首爾只需 1.5 小時車程。呢度提供多達 20 種滑雪道，由初級到挑戰級一應俱全。如果你想認真學滑雪，呢度提供非常專業嘅一對一或一對多教學課程。
洪川大明維瓦爾第滑雪場 (Vivaldi Park)
呢度係韓劇《藍色大海的傳說》拍攝場景，係韓劇迷必到嘅打卡聖地。滑雪場擁有韓國最大規模嘅住宿設施，場內仲有必玩嘅空中鞦韆，娛樂性極高。
伊甸園山谷滑雪度假村 (Edenvalley Resort)
身處釜山嘅朋友唔使擔心，伊甸園山谷距離釜山只需一小時多車程。滑雪場設有多種傾斜度同長度嘅滑道，無論係初學者定係滑雪高手，都可以喺呢度搵到樂趣。
港人必讀：韓國滑雪實用貼士
穿搭指南：洋蔥式穿法
韓國雪場雖然凍，但運動時會大量出汗。內層建議著排汗發熱衣，避免汗水浸濕衫褲導致體溫流失。中層可以著衛衣或輕便羽絨保暖。外層則建議直接喺雪場租借防水嘅雪衣雪褲，保護身體唔被雪水滲透。
衛生與自備項目
雖然大部分裝備可以租借，但基於個人衛生，防水手套、冷帽同埋長雪襪通常需要自備或喺現場購買。建議香港出發前先準備好，咁就唔使喺雪場買貴貨。
皮膚保養與支付
韓國冬季非常乾燥，加上雪地反射紫外線好勁，一定要準備 SPF50+ 防曬同高保濕面霜。另外，建議準備 WOWPASS 或 T-money，喺雪場小食亭買熱辣辣嘅魚糕或者拉麵時，一嘟即過非常方便。
Trip.com 獨家預訂優惠
準備出發韓國滑雪？記得領取以下專屬著數：
關於通訊上網，韓國 4G 高速無限制 eSIM 低至 HK$6，或者可以揀多人共享嘅 Wi-Fi 蛋，每日只需 HK$10 起。
酒店住宿方面，App 新會員預訂酒店最高享 8% 折扣，輸入代碼 TRIPBEST8 即可使用。App 內搜尋 TripHK2025，新會員訂酒店更有機會獲得高達 20% 優惠。
此外，景點門票如 N 首爾塔同樂天世界亦有低至 5 折優惠。如果你想慳返交通煩惱，亦可以喺 Trip.com 預訂 Arex 機場快線單程票，只需 HK$49 起。
2025 年去韓國滑雪，揀啱適合自己程度嘅雪場係成功嘅第一步。如果你係第一次玩，建議參加包含接送同裝備嘅一日團。如果你追求度假感，江原道嘅度假村絕對唔會令你失望。祝大家喺韓國過一個熱血又愉快嘅冬季！
