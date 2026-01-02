搶購潮｜壽司郎聯乘CHIIKAWA引搶購潮 $129掛飾網上炒價變$700？

CHIIKAWA之亂出現香港？香港壽司郎1月1日首度聯乘《CHIIKAWA》，推出一系列聯乘周邊精品，推出兩日已經出現驚人炒價？原價$129換購的掛飾，在網上買賣平台有人以$700出售？

$129毛絨掛飾被炒高四倍

是次聯乘壽司郎推出五款CHIIKAWA精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉 手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾。其中吉伊卡哇、小八貓與兔兔的壽司造型的毛絨掛飾就最受歡迎，原價$129的毛絨掛飾在網上買賣平台Carousell被炒高四倍，叫價$700！其他的精品亦出現炒價放售。

