調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
搶購潮｜壽司郎聯乘CHIIKAWA引搶購潮 $129掛飾網上炒價變$700？
CHIIKAWA之亂出現香港？香港壽司郎1月1日首度聯乘《CHIIKAWA》，推出一系列聯乘周邊精品，推出兩日已經出現驚人炒價？原價$129換購的掛飾，在網上買賣平台有人以$700出售？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
$129毛絨掛飾被炒高四倍
是次聯乘壽司郎推出五款CHIIKAWA精品，包括毛絨掛飾、壽司碟、轉轉 手機支架、萬用矽膠夾、手機掛繩及掛飾。其中吉伊卡哇、小八貓與兔兔的壽司造型的毛絨掛飾就最受歡迎，原價$129的毛絨掛飾在網上買賣平台Carousell被炒高四倍，叫價$700！其他的精品亦出現炒價放售。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜灣仔老字號馬來西亞菜「莎巴馬來西亞餐廳」重開3年再度結業 曾連續多年獲米芝蓮推介
結業潮2025｜長沙灣街坊中菜「老街坊菜館」最後倒數 12月13日結業 必食古法吊炸雞/鳳梨生炒骨/麻辣牛雜煲
結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「Cafe Crepe」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 14 小時前
謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚
謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 18 小時前
【惠康】買4支牙膏 即送總值$246禮品（即日起至08/01）
由即日起至1月8日，到惠康買4支舒適達精選牙膏100克單支裝，即送你總值$246豐富禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 3 小時前
【麥當勞】$10九件麥樂雞/兩個菠蘿批或香芋批、$20四件脆香雞翼配中汽水
麥當勞App由1月2日起一連7日將帶來麥麥心意賞美食優惠，更推出全年無休超值價$39辣辣麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，兩款套餐勁減超過$10！另外，熱香餅（3件）配飲品亦會由1月2日起再度於「醒晨超值選」登場。YAHOO著數 ・ 3 小時前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
紐時：俄羅斯要求美國停止追捕「逃亡」油輪
兩位知情人士透露，俄羅斯政府已正式向美國提出外交請求，要求美方停止追捕一艘原定駛往委內瑞拉、目前正在大西洋上躲避美國海岸警衛隊的油輪。鉅亨網 ・ 2 小時前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 19 小時前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 19 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限02/01）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選身體及唇部護理產品、精選護膚產品買2件75折；精選面膜及眼膜產品買2送1；精選幸福傷風感冒產品2件85折；任何L‘ORÉAL PARIS女士護膚產品買滿$399送活力緊緻水光瓶保濕精華30毫升！YAHOO著數 ・ 2 小時前
古巨基元旦日宣布再做爸爸 太太57歲誕子
古巨基再做爸爸！57歲太太Lorraine在今天（1日）報喜，古巨基宣布第二個小朋友出世，他在社交平台寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
胡國威專欄｜未住過新單位 竟然奇臭無比？
「廚房湧出一股刺鼻的惡臭，其臭無比，令人必須掩鼻。」這是一位驗樓師在一次外出驗樓時，與我分享的真實對話。Yahoo 地產 ・ 1 天前