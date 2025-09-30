摩爾多瓦國會選舉 親歐執政黨打敗親俄陣營

（法新社基希納烏29日綜合外電報導）摩爾多瓦共和國舉行國會選舉，在俄羅斯被控干預選舉的陰影之下，今天計票接近完成，親歐盟（EU）執政黨以過半數選票勝出，鞏固了親歐路線。

摩爾多瓦（Moldova）位於歐洲東部，與烏克蘭接壤，境內並有一親俄的分裂地區。摩爾多瓦為歐盟的候選會員國，長年處於歐盟與俄國之間搖擺。

這場選舉被視為摩爾多瓦推動融入歐盟的關鍵進程，摩爾多瓦於2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，便申請加入歐盟。

廣告 廣告

根據摩爾多瓦選舉委員會網站公布，目前已開出逾99.5%選票，現任總統桑杜（Maia Sandu）領導的「行動團結黨」（PAS）取得50.03%選票，未來將主導總席次101席的國會。親俄勢力「愛國集團」（Patriotic Bloc）則獲得24.26%選票。

這次「行動團結黨」表現略低於2021年的52.8%得票率。黨內高層尚未對媒體發表評論。

設於摩國首都基希納烏（Chisinau）的智庫WatchDog.md分析師庫拉拉魯（Andrei Curararu）表示：「從統計結果來看，行動團結黨已確定取得脆弱多數...但危機尚未解除，因為若要組成有效運作的政府仍有難度。」

他進一步指出：「克里姆林宮投下龐大資源，不會善罷甘休的，俄國可能透過示威活動、收買PAS國會議員等方式，來阻撓摩國建構一個穩定的親歐政府。」

這次選民投票率約52%，與上次2021年選舉差異不大。摩爾多瓦是歐洲最貧窮國家之一，多數選民除了擔憂經濟困境，也對加入歐盟的可行性也存有疑慮。

根據歐盟說法，此次選舉因為賄選疑雲、社會動亂，以及俄羅斯「前所未有的假消息宣傳」而蒙上陰影。

摩爾多瓦政府指控，克里姆林宮投入數以億計的黑錢來干預選戰。在選前，摩國檢方針對所謂「選舉貪瀆」及「破壞穩定意圖」展開數百次搜索，並已逮捕數十人。（編譯：紀錦玲）