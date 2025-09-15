同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
54歲《摩登家庭》Cam結婚了，真實的另一半是圈外護士女友！低調完婚並IG放閃宣布「生日禮物＝結婚」
《摩登家庭》「Cam」Eric Stonestreet宣布與拍拖多年的兒科護士Lindsay Schweitzer低調結婚，在54歲生日當日以「我收到最好生日禮物：我結婚了！」放閃報喜，婚照甜蜜洗版社交網。
婚禮於堪薩斯城新居舉行，小而溫馨；他穿深藍西裝配藍色領帶，她則是緞面白裙配水鑽腰帶，畫面簡約優雅。劇中「老公」Jesse Tyler Ferguson即場留言：「眾多二婚裡，這一樁是我最愛！」粉絲亦瘋玩梗：「Cam背著Mitchell結婚啦？」笑聲與祝福同步送上。
