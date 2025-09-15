54歲《摩登家庭》Cam結婚了，真實的另一半是圈外護士女友！低調完婚並IG放閃宣布「生日禮物＝結婚」

《摩登家庭》「Cam」Eric Stonestreet宣布與拍拖多年的兒科護士Lindsay Schweitzer低調結婚，在54歲生日當日以「我收到最好生日禮物：我結婚了！」放閃報喜，婚照甜蜜洗版社交網。

婚禮於堪薩斯城新居舉行，小而溫馨；他穿深藍西裝配藍色領帶，她則是緞面白裙配水鑽腰帶，畫面簡約優雅。劇中「老公」Jesse Tyler Ferguson即場留言：「眾多二婚裡，這一樁是我最愛！」粉絲亦瘋玩梗：「Cam背著Mitchell結婚啦？」笑聲與祝福同步送上。

（IG@ericstonestreet）

28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

陳漢典、Lulu黃路梓茵將成為「地表最搞笑夫妻檔」，合作13年後宣布婚事：走投無路的話，我倆才結婚

Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功

49歲金鐘國突然宣布結婚！只在健身室出沒，D社已放棄跟蹤的男人要當人夫：今年是出道30年，我沒製作專輯，而是有了另一半