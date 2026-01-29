摺機市場迎來大變動？HONOR 或以全新寬屏摺摺手機取代 Magic Vs 系列 !

隨著摺疊螢幕手機競爭進入白熱化階段，市場傳出 HONOR 的產品策略將在 2026 年迎來重大調整。根據內地社交平台微博博主「旺仔百事通」的最新消息指出，HHONOR 今年對其摺疊手機產品線有著相當獨到的規劃，其中最引人注目的變化，莫過於品牌可能會暫停更新現有的 Magic Vs 系列，轉而推出一款機身設計更為寬闊的全新型號。

對於喜愛細摺機的用戶來說，2026 年的消息可能稍顯平淡。消息指 HONOR 在今年似乎沒有針對小摺疊系列推出重大升級的打算，這意味著 Magic V Flip 或許不會在短期內見到續作。相反，品牌的重心將轉移到大摺疊機型的形態演變上，打算以一款主打「寬比例」的新作來填補 Magic Vs 系列留下的位置。這種設計上的更迭，被視為品牌優化用戶體驗、在市場中尋求差異化的必要舉措。

廣告 廣告

回顧 Magic Vs 系列的發展歷程，該系列自 2022 年底首發以來，一直以輕薄設計與長續航力作為核心賣點，並於 2023 年正式進軍國際市場。雖然 HONOR 在 2024 年 7 月曾推出過具備獨特鏡頭模組設計的 Magic Vs3，但此後該系列便未見新動作。外界推測，這正是因為品牌正密鑼緊鼓地籌備這款神秘的寬屏新作，試圖透過更接近傳統手機比例的外部螢幕，解決用戶對於摺疊手機外屏過於窄長的使用痛點。

儘管目前流出的資訊尚未披露這款寬屏摺疊手機的具體規格或硬件配置，但市場普遍預期其定位與定價將會參考原有的 Magic Vs 系列，維持在具競爭力的價格區間內。這種策略不僅能保留原有 Vs 系列的目標客群，更能憑藉全新的機身比例吸引對操作舒適度有更高要求的消費者。