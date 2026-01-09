摺疊屏「神設計」！不分前後，Samsung 專利「雙向摺疊手機」

文章來源：Qooah.com

科技媒體 XpertPick 援引世界知識產權組織（WIPO）公示信息，Samsung 一項創新性外觀設計專利正式獲批，其展示的「可正反雙向翻摺」翻蓋手機引發行業關注。這款打破傳統設計邏輯的裝置，有望重塑消費者對摺疊屏手機的認知。

與市面上常見的「一面主屏、一面背板」傳統翻蓋手機不同，該專利產品最引人注目的是高度對稱的設計理念。摺疊狀態下，手機兩側面板在尺寸和形狀上幾乎完全一致，徹底模糊了「正面」與「背面」的界限，暗示裝置兩面均可作為外屏使用。這種雙面顯示設計不僅極具未來感，更能為用戶交互創造豐富可能，比如可同時實現信息顯示與功能操作，或根據使用場景靈活切換操作面。

專利附圖還曝光了重要的硬件設計細節：機身外表面一側有一個清晰可見的圓形開孔，專利文件中並未明確其具體功用，但業內人士推測，這很可能是為適配鏡頭模組、傳感器或其他功能組件而預留的位置。另外，從側視圖可以看出，機身線條十分平整，鉸鏈結構也採用了極簡設計風格，這一設計思路體現出 Samsung 在產品研發中對機身厚度一致性的考量，最終目標是確保用戶在各種握持角度、摺疊狀態下，都能擁有連貫且舒適的使用手感。