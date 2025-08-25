港大 AI 模型辨識精子受精能力
摺疊 iPhone 之外竟還有曲面 iPhone？2027 年一體環繞玻璃設計慶 iPhone 20 週年
早在 2020 年 Apple 就在專利中描述過類似構想。
雖然連摺疊 iPhone 我們都還沒見到影子，但坊間已經開始出現 2027 年的 20 週年特別版 iPhone 將採用一體環繞玻璃機身的傳聞了。彭博的 Mark Gurman 在其新一期電子報中提到了這個乍聽不太可能成真的消息，他表示曲面 iPhone 並非傳統的前後玻璃加金屬中框「三文治」結構，而是在機身的各個方向上都覆有玻璃，可以顯示資訊並支援觸控操作。
這被視作能真正承載 Liquid Glass 視覺風格的設計，由內到外觀感統一。實際上，早在 2020 年 Apple 就在專利中描述過類似構想。但它的製造難度和成本都極高，即便是今時今日，給人的覺得也更像是概念機而非真正能量產的 iPhone。不過 iPhone 的上一次重大設計革新就是 10 週年時的 iPhone X，如今又一個 10 年過去，希望 Apple 能真正帶來驚喜。
至於比曲面 iPhone 更實際一點的摺機，Gurman 也在文中提到它受限於厚度（據稱摺疊狀態下約 9.5mm），僅會採用 Touch ID 而非 Face ID。此外它會配備共 4 個相機，內、外螢幕各一，機背上還有主攝和超廣角 / 望遠相機。值得一提的是，摺疊 iPhone 似乎會完全轉向 eSIM，而且將搭載 Apple 自己的 C2 modem 晶片。
