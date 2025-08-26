19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
摺疊 iPhone 賣點大預告，定價必高，忠粉必買
文章來源：Qooah.com
知名科技爆料人 Mark Gurman 近日披露了 Apple 首款可摺疊 iPhone 的更多細節。這款代號為「V68」的裝置已進入測試階段，預計推出黑、白兩種配色，最快於 2026 年初啓動量產，同年秋季正式面向消費者發售，有機會成為摺疊屏手機市場的遊戲規則改變者（Game Changer）。
這款摺疊 iPhone 亮點十足。它將採用類似 Samsung Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊形態，展開後可變身小型平板，為用戶帶來更廣闊的顯示空間，兼顧便攜性與大屏體驗。
該裝置將搭載四組相機，分別佈局在外屏、內屏以及機身背面（兩組），滿足用戶不同場景下的拍攝需求。解鎖方式上，它並未沿用 iPhone 主流的 Face ID 面部識別，而是採用了與 iPhone SE 3 相近的 Touch ID 指紋識別方案。新機將搭載 Apple C2 調制解調器。據悉，該調制解調器連接性能可媲美高通晶片，同時具備更出色的省電效果，能有效提升裝置續航能力，解決摺疊屏手機續航焦慮問題。
Apple 採用了更貼近傳統 iPhone 的內嵌式觸控技術，可減少單元觸控傳感器產生的明顯摺痕與間隙，大幅降低摺痕凸顯程度，提升屏幕觀感與使用體驗。
此外，這款摺疊 iPhone 還將取消實體 SIM 卡槽，全面採用 eSIM 設計，進一步簡化機身內部結構。儘管 Apple 或許會在一些規格方面有所妥協，但 Mark Gurman 對這款摺疊 iPhone 的市場前景仍保持樂觀。他表示， Samsung的現有產品已經實實在在地證明瞭摺疊手機對部分用戶的價值不可替代，同時Apple用戶一直願意為性能出色、體驗優秀的機型支付更高費用。
