摺疊 iPhone Touch ID 可能只用傳統按鍵式，分析師指不太可能是屏下款

iPhone Fold illustration

著名 Apple 分析師郭明錤在今年三月表示，他估計 iPhone Fold 會在側邊按鈕上配置 Touch ID，而不是使用 Face ID，而他最近再一次發文強調這一論點，以反駁外界有說法指 Apple 可能引進屏下超音波指紋技術。

市場預期將於明年以全新旗艦機型登場的 iPhone Fold，定價預估約 2,000 美元，將配備 5.5 吋外螢幕與 7.8 吋展開後的內螢幕，等於把一台 iPad mini 對摺成為 iPhone 般的尺寸。自有消息以來，Apple 花了非常長的時間開發可摺疊 iPhone，這是公司「不求先發、只求最好」策略的一次相當極致的體現。

最大對手的 Samsung，其 Galaxy Z Fold 系列今年已經是第 7 世代，Google Pixel 也剛推出了第三代，還發廣告嘲笑 Apple 仍未跟上潮流。據稱 Apple 要等待到能幾乎完全消除展開螢幕的可見摺痕時才要推出摺疊式手機，而這一等，就等到今年二月才由 Samsung 拿出叫他們滿意的產品。

回到郭明錤的發文，他認為 iPhone Fold 將採用螢幕下超音波指紋感測器的市場傳聞，是不太可能。同時預計會由立訊精密（Luxshare ICT）供應側邊按鈕式的 Touch ID 模組。

今天全線 iPhone 手機都已經換上 Face ID，只有 iPad Air 和 iPad 仍然在用 Touch ID。市場傳聞 iPhone Fold 展開時僅厚 4.5mm 如果屬實，機身內並沒有足夠位置擺放 TrueDepth 相機。至於屏下指紋模組，如果要展開和合上時的形態都能解鎖，內外螢幕都需要各有一組成本會拉高。因此 Apple 應該會與其他摺機廠商一樣，只在機側擺放一個大家都熟悉的 Touch ID 來進行生物認證。

