撐大埔小店｜手工餃子店「逸東餃子」 招牌無味精番茄薯仔鮮魚湯底 芫茜胡椒/麻香三椒/拉絲芝士粟米鮮肉餃

宏福苑五級大火發生後，大埔社區迅速展現出驚人的凝聚力，其中「逸東餃子」當晚通宵開放為受影響居民提供免費食物及飲品，又將溫暖的餃子送到消防員手上。早前記者到這店訪問老闆之一Joby，她表示火災後生意確實變好了，許多人因為知道他們幫助過宏福苑災民專程前來支持，不過她說：「但這個生意好了並不是我想的，發生了不好的事，你們來支持我，心情其實很矛盾。」說出了許多參與支援的店主的共同心聲。

小店位於大埔東昌街。

店主Joby。

街坊熱捧人氣小店 手工餃子每日新鮮包製

店主Joby已於大埔居住逾廿年，期間曾短暫搬離，最終還是因為喜愛這個社區而搬回來。她與拍檔2019年於大埔東昌街開設「逸東餃子」，憑藉多款新鮮人手包製的手工餃子打響名堂，是區內的人氣小店，2022年更衝出大埔，於炮台山開分店。

餃子每天於店內新鮮包製。

10款口味手工餃子 必試芫茜胡椒/麻香三椒鮮肉餃

餃子由初開舖的數款口味增添至現在10款口味，由傳統的韭菜鮮肉餃、大白菜鮮肉餃、椰菜木耳鮮肉餃，到較特別的麻香三椒、咖喱雞洋蔥鮮肉餃、芝士栗米鮮肉餃等都有。所有鮮肉餃均以腍滑的脢頭肉作餡，還會混入肥豬肉增添香氣，當中芫茜胡椒鮮肉餃混入新鮮芫茜、芫茜莖及黑白胡椒粉製作，胡椒提升了肉的鮮香，加上芫茜味道豐富；麻香三椒則在鮮肉餡中混入三色椒、麻辣醬及花椒粉，微辣開胃。

麻香三椒鮮肉餃 $44/6隻、$56/10隻

芫茜胡椒鮮肉餃 $48/6隻、$62/10隻

招牌無味精番茄薯仔鮮魚湯底

餃子可選湯餃或煎餃，湯底並非一般雞湯或骨湯，而是每天新鮮煲的番茄薯仔魚湯，用上十多斤海魚及約二十斤串茄，加上薯仔、洋蔥及豬𦟌等煲成，味道鮮甜不腥。Joby說因為她經常煲這湯給小朋友飲，於是想到以這家常的湯做餃子湯底，希望吃到的客人有家的感覺。

番茄薯仔魚湯每天以大量海魚及串茄等新鮮煲製。

如果不喝魚湯，湯餃亦可選同樣是自家製的酸辣湯，加入大量冬菇、筍絲、木耳、素翅、瘦肉及鎮江醋製成，用料十足，酸辣開胃。

自家製酸辣湯用料十足。

即叫即煎 金黃脆卜卜芝士栗米鮮肉餃

喜歡香口的不妨點煎餃，接到柯打才即至煎金黃香脆，記得耐心等候。推薦大家芝士栗米鮮肉餃、咖喱雞洋蔥鮮肉餃及黑松露香菇鮮肉餃以煎的方式吃特別好味，當中芝士栗米鮮肉餃在鮮肉餡中加入芝士及mozzarella芝士，食落還有拉絲效果。

芝士栗米鮮肉餃 $50/6隻、$66/10隻

小店還有供應各款自家浸製冷泡茶。

最後問到Joby有甚麼話想對區內受影響的人說，她表示希望大家可以looking forward「事情已經發生咗，望返向後已經無用」，更重要的是「睇下大家有咩可以幫到大家，珍惜身邊人。」

逸東餃子

地址：大埔東昌街6-16號東昌閣地下E舖（地圖按此）

文、攝：Amy Luk

