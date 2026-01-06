跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
撐大埔小店｜手工餃子店「逸東餃子」 招牌無味精番茄薯仔鮮魚湯底 芫茜胡椒/麻香三椒/拉絲芝士粟米鮮肉餃
大埔宏福苑五級大火令居民痛失親人及家園，不過火災無情人間有愛，該區不少小店就連日自發提供各種幫助，值得大家下次入大埔時多多幫襯，其中一間就是主打無味精湯底手工餃子的「逸東餃子」，即睇Yahoo專訪：
宏福苑五級大火發生後，大埔社區迅速展現出驚人的凝聚力，其中「逸東餃子」當晚通宵開放為受影響居民提供免費食物及飲品，又將溫暖的餃子送到消防員手上。早前記者到這店訪問老闆之一Joby，她表示火災後生意確實變好了，許多人因為知道他們幫助過宏福苑災民專程前來支持，不過她說：「但這個生意好了並不是我想的，發生了不好的事，你們來支持我，心情其實很矛盾。」說出了許多參與支援的店主的共同心聲。
街坊熱捧人氣小店 手工餃子每日新鮮包製
店主Joby已於大埔居住逾廿年，期間曾短暫搬離，最終還是因為喜愛這個社區而搬回來。她與拍檔2019年於大埔東昌街開設「逸東餃子」，憑藉多款新鮮人手包製的手工餃子打響名堂，是區內的人氣小店，2022年更衝出大埔，於炮台山開分店。
10款口味手工餃子 必試芫茜胡椒/麻香三椒鮮肉餃
餃子由初開舖的數款口味增添至現在10款口味，由傳統的韭菜鮮肉餃、大白菜鮮肉餃、椰菜木耳鮮肉餃，到較特別的麻香三椒、咖喱雞洋蔥鮮肉餃、芝士栗米鮮肉餃等都有。所有鮮肉餃均以腍滑的脢頭肉作餡，還會混入肥豬肉增添香氣，當中芫茜胡椒鮮肉餃混入新鮮芫茜、芫茜莖及黑白胡椒粉製作，胡椒提升了肉的鮮香，加上芫茜味道豐富；麻香三椒則在鮮肉餡中混入三色椒、麻辣醬及花椒粉，微辣開胃。
招牌無味精番茄薯仔鮮魚湯底
餃子可選湯餃或煎餃，湯底並非一般雞湯或骨湯，而是每天新鮮煲的番茄薯仔魚湯，用上十多斤海魚及約二十斤串茄，加上薯仔、洋蔥及豬𦟌等煲成，味道鮮甜不腥。Joby說因為她經常煲這湯給小朋友飲，於是想到以這家常的湯做餃子湯底，希望吃到的客人有家的感覺。
如果不喝魚湯，湯餃亦可選同樣是自家製的酸辣湯，加入大量冬菇、筍絲、木耳、素翅、瘦肉及鎮江醋製成，用料十足，酸辣開胃。
即叫即煎 金黃脆卜卜芝士栗米鮮肉餃
喜歡香口的不妨點煎餃，接到柯打才即至煎金黃香脆，記得耐心等候。推薦大家芝士栗米鮮肉餃、咖喱雞洋蔥鮮肉餃及黑松露香菇鮮肉餃以煎的方式吃特別好味，當中芝士栗米鮮肉餃在鮮肉餡中加入芝士及mozzarella芝士，食落還有拉絲效果。
最後問到Joby有甚麼話想對區內受影響的人說，她表示希望大家可以looking forward「事情已經發生咗，望返向後已經無用」，更重要的是「睇下大家有咩可以幫到大家，珍惜身邊人。」
逸東餃子
地址：大埔東昌街6-16號東昌閣地下E舖（地圖按此）
文、攝：Amy Luk
