楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
撤回動議立法會「告別議案」李慧琼：選情異常激烈 憂致選舉不公
現屆立法會會期周五中止，今日展開最後一次大會。內務委員會上周五通過在大會提出告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受，不過內會主席李慧琼考慮到選舉公平問題，決定撤回議案動議。她指，並無擔心過議員的發言內容，重申他們從來可透過不同途徑分享感言和想法。
李慧琼昨公布決定時解釋，新一屆立法會選舉提名期周五展開，近日不同議員都就安排表達意見，部分人關注最後一次會議與提名期接近，加上考慮到選情異常激烈，發言或導致選舉不公。她又稱，有議員希望爭取時間聚焦選舉工作，亦有人希望繼續辯論議案，經綜合考慮及與核心成員溝通後，決定撤回議案確保選舉公平公正。
連同民建聯昨公布參選名單，累計21名現屆議員將不角逐連任。被問到是否擔心有議員在告別議案的發言造成尷尬，李慧琼稱沒有擔心議員的發言，指議員從來可以透過不同途徑，包括向媒體分享感言和想法。陪同李慧琼公布決定、已宣布棄選的建制派「班長」廖長江指，完全尊重及接受內會主席的決定，認同議員不一定要透過告別議案表達感受。至於日後立法會是否亦不應舉行告別議案辯論，李慧琼稱每一屆議會都有獨特情況，應由當屆議員綜合考慮情況。
選委界謝偉俊認為，以「選舉不公」為由取消告別議案，難免有市民質疑，對此感到有些遺憾，又稱「明日(今天)都有很多會議，咁接近提名期，係咪連明日的會議要取消呢……我們的傳統已買少見少了，如果無傷大雅的，保存就最好。」已宣布棄選的社會福利界狄志遠就發聲明，對突然取消告別議案深表遺憾及失望，促請動議人重新考慮。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/撤回動議立法會-告別議案-李慧琼-選情異常激烈-憂致選舉不公-/610802?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
從「台獨」到「親中」：鄭麗文當選國民黨主席的啟示
55歲的鄭麗文以黑馬姿態當選，這位學運出身、曾主張台灣獨立的前民進黨員，如今代表著國民黨的「戰鬥派」和世代交替，以及黨內「非中華民國派」勢力的崛起，外界也關注其「親中」立場將如何牽動兩岸關係和台灣政治。BBC News 中文 ・ 1 天前
金融時報：稀土成北京最強武器 華府漸悟籌碼有限
美中兩大經濟體在貿易戰中持續互放狠話，儘管美國財政部長貝森特揚言若北京不撤回稀土出口限制威脅，世界將不得不與中國脫鉤，但華府也流露尋求協議的意願。鉅亨網 ・ 1 天前
田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態
立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中am730 ・ 1 天前
荷蘭：願與中國密切溝通 為安世半導體尋找建設性解決方案
中國商務部部長王文濤周二（21 日）應約與荷蘭經濟大臣卡雷曼斯通話，雙方圍繞安世半導體等問題交換意見。鉅亨網 ・ 5 小時前
不靠中國！特朗普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈
根據《彭博》報導，美國總統特朗普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。鉅亨網 ・ 1 天前
嚴重影響供應鏈！中國怒批荷蘭接管晶片商安世半導體
根據《彭博》周二 (21 日) 報導，中國商務部長王文濤警告，荷蘭政府接管中資半導體公司安世半導體 (Nexperia) 的舉動，已「嚴重影響」全球供應鏈穩定，並敦促荷方儘速解決問題。鉅亨網 ・ 7 小時前
在美國經濟腹地感受中美激烈對峙的一周 「這是中國在對決全世界」
Getty Images 美國經濟權力核心地帶瀰漫著一股詭異的空蕩。 美國財政部與聯邦政府大部分機構一樣，已陷入停擺狀態。 這些部門的大多數員工都被迫休假。世界各國財政部長和銀行家乘飛機前往幾個街區外參加國際貨幣基金組織年會，他們延誤的航班由少數無薪的空中交通管制員負責處理。 然而，特朗普政府顯然急於向外界傳遞一個明確訊息。這並非針對國內，而是針對那些感到困惑的外部國家。 上週中，他們在華盛頓特區最華麗的房間之一——大理石裝飾的「現金大廳」（Cash ...BBC News 中文 ・ 1 天前
中美重啟談判前 特朗普列3要求
在重返談判桌之際特朗普總統將稀土、芬太尼和大豆列為美國與中國之間的首要問題。鉅亨網 ・ 1 天前
政府飲用水風波︱審計署揭公司印章錯誤 接假驗水報告僅須重交 陳嘉信棄評分制度獲認可︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府早前爆出使用冒牌樽裝水事件，審計署昨日（20日）發表建議書，揭露政府物流署在招標和審查過程多個漏洞。涉事供應商鑫鼎鑫未登記為合法的食品供應商，驗水報告亦沒有檢測指定的12種金屬雜質；該公司僅有3個全職員工，被逾20個決策局或部門投訴送水延誤。當物流署知悉鑫鼎鑫提交懷疑虛假檢測文件，只要求重交檢測報告。而中央投標委員會批准今次招標不採用評分制度，變成價低者得，理由是樽裝水屬「常規貨品」，無必要採用評分制。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
立法會選舉︱民建聯 5 人不參選 陳家珮或接替葉劉出選 累計 21 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 6 天前
高市早苗成日本首位女首相 反對女性天皇 過往屢參拜靖國神社 一文回顧從政之路｜Yahoo
日本執政自民黨在月初選出高市早苗為新任黨魁。雖然高市晉身首相之路曾遇上公明黨退出執政聯盟的小插曲，但隨著自民黨成功跟日本維新會組成新的執政聯盟後，高市已經在今日（21 日）在國會舉行的「首相指名選舉」當中勝出，成為日本第一位女性首相。64 歲的高市早苗立場保守偏右，過往是已故首相安倍晉三的班底之一，雖然是女性政治家，但對於推動女性以及性別平權議題沒大興趣，外界並且預期高市會穩固自民黨的保守路線。金融市場似乎對於高市有一定期望，日經平均指數在高市當選黨總裁後的首個交易日（10 月 6 日）大升 4.7% 收市，至於現時日經指數距離 5 萬點大關只有不足 1,000 點之遙。到底高市早苗能否如她崇拜的戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）一樣，成為日本「鐵娘子」？Yahoo新聞 ・ 19 小時前
習近平免去李成鋼中國常駐 WTO 代表職務
《新華社》報道,國家主席習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定,免去李成鋼的中國常駐世界貿易組織(WTO)代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表職務。此外,任命李詠箑為中國常駐 WTO 代表、特命全權大使,兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。另外,任免駐外大使還包括,免去李昌林的中國駐摩洛哥王國特命全權大使職務,任命余勁松為中國駐摩洛哥王國特命全權大使;免去韓春霖的中國駐羅馬尼亞特命全權大使職務,任命陳峰為中國駐羅馬尼亞特命全權大使;免去張佐的中國駐北馬其頓共和國特命全權大使職務,任命蔣小燕為中國駐北馬其頓共和國特命全權大使。免去于敦海的中國駐馬爾他共和國特命全權大使職務,任命張佐為中國駐馬爾他共和國特命全權大使;免去韋宏添的中國駐格瑞那達特命全權大使職務,任命楊舒為中國駐格瑞那達特命全權大使;免去陳國友的中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使職務,任命孫向陽為中國駐厄瓜多爾共和國特命全權大使。(BC)infocast ・ 1 天前
美國簽稀土協議 拉攏亞太抗華出口管制
美國總統特朗普與澳洲總理艾班尼斯周一簽署關鍵礦產協議框架，明顯是回應中國計劃收緊稀土出口，亦被視為未來數日美國與中國周邊對手深化關係的前奏。Yahoo財經 ・ 19 小時前
美政府關門可望本周結束！哈塞特：若僵局未解將採強硬手段
根據《CNBC》報導，白宮首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 周一 (20 日) 表示，美國政府關門「很可能在本周結束」。他同時警告，若國會民主黨持續拒絕妥協，川普政府可能採取「更強硬手段」促使合作。鉅亨網 ・ 1 天前
日本政壇｜高市早苗當選日本首位女首相 重振「安倍經濟學」
日本政壇迎來歷史性時刻，自民黨總裁高市早苗在國會參眾兩院的首相指名選舉中勝出，正式成為日本第104任首相，也是...BossMind ・ 17 小時前
豁免在美外籍生！美公布H1-B簽證新指引：10萬美元附加費僅適用於美境外新申請人
美國政府周一（20 日）發布最新指引，大幅縮小總統特朗普宣布的 H-1B 簽證 10 萬美元附加費適用範圍，明確該費用僅針對「美國境外新申請人」，已在本土就讀或工作的國際學生、持其他簽證的外籍人士等群體獲得豁免。鉅亨網 ・ 1 天前
川普淡化台灣問題 料與習近平見面能達成「非常棒的」貿易協議
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
美威脅對華斷供飛機零部件 外交部:貿易戰不符合任何一方利益
美國總統特朗普威脅指，可以對中國斷供飛機零部件。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應指，中方在處理中美經貿問題上的立場，是一貫和明確，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。(ST)infocast ・ 18 小時前
審計署指鑫鼎鑫「冒牌水」涉人為疏漏 許正宇：展開紀律調查 物流署即採六措施
政府早前從飲用水供應商「鑫鼎鑫」購入冒牌飲用水，審計署昨提交就採購招標過程之調查報告，提及事件涉人為疏漏情况。財經事務及庫務局長許正宇指，政府會委任未參與過事件的官員進行紀律調查，涉逾10名物流署及庫務科人員，強調「退休與否都查」。他又指，專責小組已就事件推出6項先行措施以及早堵塞漏洞，預告正研究一些牽涉面更廣的方案，am730 ・ 1 天前
日媒:高市早苗勢拜相 新內閣敲定片山皋月為財務大臣
日本傳媒報道，日本自民黨總裁高市早苗將在下午的首相指名選舉中當選，成為日本憲政史上首位女首相，而高市已考慮了部分閣員的任命。報道指，高市已敲定任命66歲的前日本地方創生擔當大臣片山皋月為財務大臣，而黨總裁選舉3名對手亦會入閣，其中70歲的前幹事長茂木敏充擔任外相，44歲的農林水產相小泉進次郎轉任防衛相，64歲的官房長官林芳正轉任總務相；56歲的前防衛大臣木原稔擔任官房長官。如果片山皋月的任命得到確認，她將面臨的首要挑戰，可能是編制額外預算，為支持家庭和企業的經濟措施提供資金。片山皋月曾任財政部官員和議員，現為自民黨內部金融和銀行系統研究委員會主席。她曾在前首相安倍晉三時期擔任地方創生大臣，為第4次安倍改造內閣中唯一的女性閣僚，而由於任內適逢天皇德仁即位，她亦成為憲政史上首位出席過往僅限男性出席的「繼承之儀」的女性。(ST)infocast ・ 22 小時前