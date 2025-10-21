撤回動議立法會「告別議案」李慧琼：選情異常激烈 憂致選舉不公

李慧琼(左二)考慮選舉公平問題後，決定撤回告別議案動議，廖長江(右二)稱，完全尊重及接受。(鍾式明攝)

現屆立法會會期周五中止，今日展開最後一次大會。內務委員會上周五通過在大會提出告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受，不過內會主席李慧琼考慮到選舉公平問題，決定撤回議案動議。她指，並無擔心過議員的發言內容，重申他們從來可透過不同途徑分享感言和想法。

李慧琼昨公布決定時解釋，新一屆立法會選舉提名期周五展開，近日不同議員都就安排表達意見，部分人關注最後一次會議與提名期接近，加上考慮到選情異常激烈，發言或導致選舉不公。她又稱，有議員希望爭取時間聚焦選舉工作，亦有人希望繼續辯論議案，經綜合考慮及與核心成員溝通後，決定撤回議案確保選舉公平公正。

連同民建聯昨公布參選名單，累計21名現屆議員將不角逐連任。被問到是否擔心有議員在告別議案的發言造成尷尬，李慧琼稱沒有擔心議員的發言，指議員從來可以透過不同途徑，包括向媒體分享感言和想法。陪同李慧琼公布決定、已宣布棄選的建制派「班長」廖長江指，完全尊重及接受內會主席的決定，認同議員不一定要透過告別議案表達感受。至於日後立法會是否亦不應舉行告別議案辯論，李慧琼稱每一屆議會都有獨特情況，應由當屆議員綜合考慮情況。

選委界謝偉俊認為，以「選舉不公」為由取消告別議案，難免有市民質疑，對此感到有些遺憾，又稱「明日(今天)都有很多會議，咁接近提名期，係咪連明日的會議要取消呢……我們的傳統已買少見少了，如果無傷大雅的，保存就最好。」已宣布棄選的社會福利界狄志遠就發聲明，對突然取消告別議案深表遺憾及失望，促請動議人重新考慮。

