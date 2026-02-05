撤港口合約遭中國警告 巴拿馬總統：尊重司法裁決

（法新社巴拿馬市4日電） 巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河兩座港口合約，中國警告巴拿馬將為此付出沉重代價。巴拿馬總統穆里諾今天對這番威脅表達強烈不滿。

穆里諾（Jose Raul Mulino）在社群平台X發文說，他「強烈」反對北京方面的威脅，並強調巴拿馬是一個維護法治、尊重司法獨立的國家。

美國總統川普去年曾向巴拿馬施壓，要求撤銷長和子公司巴拿馬港口公司（PPC）的合約，並以中國對運河影響力過大為由，揚言收回巴拿馬運河（Panama Canal）的控制權。

巴拿馬港口公司1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

但這份特許經營合約上週被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」，「損害國家利益」。

彭博報導，中國國務院港澳事務辦公室透過微信公眾號發表評論文章，指責巴拿馬選擇屈服於外部壓力。

港澳辦呼籲巴拿馬當局認清形勢、迷途知返，並警告「若巴方一意孤行、執迷不悟，勢必在政治與經濟層面付出沉重代價」。

穆里諾對上述威脅表達強烈不滿，強調巴拿馬是一個維護法治的國家，也會「尊重司法機關的裁決」。 他補充說，外交部將對此發表聲明，並「採取相應決策」。

巴拿馬運河連接太平洋與大西洋，是全球重要的海上交通動脈，承載美國約40%的貨櫃運輸量及全球約5%貿易。

巴拿馬海事管理局（AMP）表示，在新的特許經營權完成公開招標前，巴拿馬運河兩端港口將暫由丹麥航運巨頭馬士基集團（Maersk）接手管理。（編譯：劉文瑜）