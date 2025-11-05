低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
擁三大建設！信義房屋：東橋重劃區房市吸睛
[NOWnews今日新聞] 台南永康擁鐵路地下化、捷運藍線、砲校遷移等三個重大建設，近期都有明顯進度，使區域房市發展潛力備受關注。信義房屋在地專家以地理位置分析，東橋重劃區未來受建設拉抬應最顯著，但因區域內素地已經不多，在供給量稀缺下，房價站上4字頭，買方也可能因而外溢至周邊區段。
繼南鐵地下化確定延伸至永康，台南捷運藍線綜合規劃報告10月獲行政院核定，象徵台南第一條捷運拍板定案，拚2026年底前實質動工、工期初估約6年。台南市府資料顯示，藍線全長約8.39公里，採「高架跨座式單軌系統」；北起永康大橋、南至文化中心，支線則連接仁德機廠，行經永康、東區與仁德區，沿線將設置10座車站。
而原陸軍砲兵訓練指揮部永康校區搬遷後，原基地將轉型為創意設計園區，工程分兩期推動，第一期包括台南總圖等公共設施已完工啟用，第二期區段徵收開發作業，總面積達69.03公頃，台南市地政局表示，預計2026年中，依都市計畫闢建道路、公園綠地等設施，總工期約3年半，預計2029年底完工。
信義房屋台南民生店協理張榮表示，未來永康區域行政中心將移至原砲校基地，加上啟用的總圖等公共設施，人流、商機、發展性均有明顯提升；現又有捷運藍線題材，可串聯人口密集的永康、東區，搭配鐵路地下化延伸案，日後可望成為更完整的大眾運輸網絡，區域市容也會因沿線的綠化工程而有改變。而東橋重劃區鄰近大橋車站，且日後會新增康橋車站，與三大重點建設距離近，受惠應會最深。
張榮進一步指出，東橋重劃區發展至今，社區大樓屋齡普遍落在10年左右，目前成交單價已站上4字頭，三房平車總價約落在1600萬至2000萬，兩房平車總價約1100萬至1300萬，就連地上權案社區，價格也只比一般社區便宜2成左右，單價接近3字頭，顯示剛需旺盛。
張榮表示，東橋重劃區以住宅區為主，未來發展性也強，屋主本就惜售，且素地已經不多，新案也不多，要等砲校遷移後若有土地釋出，才可能出現新案。至於目前看準此區有意買進者，往周邊看屋也是選項之一，包括中山南路、舊大橋市區，仍會有2字頭的公寓及華廈，但屋齡相對較高；或是往永康車站、永大路一帶，因仍有素地，也可能有建商看準未來發展性，推出透天產品。
