擅用電腦犯禁令 警員被判240小時社服令 官痛批利用權力謀私

【on.cc東網專訊】一名前警員涉於2023至2024年間在未經授權下利用香港仔警署內的電腦查閱多宗案件的資料，次數多達339次，意圖為其民事索償的申請尋找案例。他承認一項不誠實取用電腦罪，案件今(5日)在東區裁判法院判刑，裁判官痛批被告身為警員應維持社會治安，他卻利用權力為自己謀取私利，判其240小時社會服務令。

被告劉家洛(36歲，現無業)被控不誠實取用電腦罪。據悉被告為前警員，在任時駐守香港仔分區，現已離職。控罪指被告於2023年11月6日與2024年3月20日之間，首尾兩日包括在內，在香港仔警署為了不誠實地獲取利益而取用電腦，即取用香港警務處操作的電腦存取權。

辯方求情時指劉先前沒有案底，他願意繼續精神治療亦得到家人支持，而社會服務令報告指出劉有悔意，感化官建議法庭判處其160至240小時社會服務令。

裁判官判刑時指，劉身為警員應維持社會治安，保護報案人等涉案人士的敏感資料，他卻利用權力為自己謀取私利，有基礎判處其即時監禁，但考慮劉在工作期間有巨大壓力至患精神問題需求醫，而劉於早前還押的14日中應已受到足夠教訓，他接納感化官建議，判處劉240小時社會服務令。

案情指，劉任職警員期間，因精神狀態不穩，於2022年3月曾為工作態度問題與同事發生爭執更激動揮舞原子筆，被鎖上手銬送往青山醫院接受治療。他復工後不被允許配戴佩槍，只負責處理警署內的泊車工作。2年後，他就曾被鎖上手銬的事宜入稟高院，試圖追究警署警長周一傑和警務處處長蕭澤頤的責任，更為搜集有利民事索償和內部投訴的案例，於2023年11月與2024年3月間在未獲授權下進入電子案件系統339次。該電子系統內存有報案人、疑犯等涉案人士的個人資料，而該系統有紅色警告明確表示不獲授權的存取將是刑事罪行。

案件編號：ESCC 1821/2025

