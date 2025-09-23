擔心食物不足營養不良 愛爾蘭年殺近百野鹿

都柏林鳳凰公園內約有六百頭野鹿，為控制其數量，政府聘請槍手射殺牠們。(Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images )

為控制野鹿數量，愛爾蘭工務辦公室聘用狙擊手槍殺都柏林鳳凰公園內的野鹿，去年至今花費了 17,000 鎊（港幣約 179,000 元），殺掉 118 隻鹿，部分不足一歲。當局宰殺野鹿的理據是，牠們沒有天敵，任由繁殖會造成食物及營養不足致死，也會帶來傳播疾病連累公園生境。

大小通殺 被宰野鹿賣給肉商

鳳凰公園去年進行四次殺鹿行動，93 隻野鹿被槍殺，多數是雌性，有些只有數個月大。被殺的鹿會賣給肉商，每隻價錢由 11 鎊至 82 鎊不等（港幣約 116 元至 862 元）。為了聘用狙擊手槍殺野鹿，當局去年初至今已花費了 17,405 鎊。工務辦公室發言人稱，鳳凰公園的野鹿管理措施是根據農業部門及相關專家制訂的。

宰殺目標的年齡及性別是根據野鹿在自然環境下死亡的分佈而決定，為了維持野鹿群的健康比例，當局必須殺掉各年齡層的野鹿，而非集中宰殺老鹿。

愛爾蘭工務辦公室解釋，宰殺野鹿是為了保持公園生境健康，防止野鹿太多造成疾病傳播。 (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images)

宰殺野鹿計劃是由都柏林大學建議的，計劃每年最少宰殺 65 頭野鹿。 (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images)

鳳凰公園的野鹿是十七世紀從英國引入，因沒有天敵而迅速繁衍。(Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

都柏林鳳凰公園的野鹿是由奧蒙特公爵 James Butler 在 1662 年從英國引入，至今約有 600 隻。工務辦公室指出，自從灰狼在 1786 滅絕之後，愛爾蘭目前只餘狐狸和白鼬兩種捕獵者，但牠們體形太小，不能捕食野鹿。因此這群野已無天敵可控，有需要以宰殺方式控制。如果任由野鹿繁殖，牠們將會因食物不足而營養不良，導致缺乏脂肪，在冬季大量死亡。野鹿太多亦會引發寄生蟲及疾病散播，也會影響公園內其他動植物的生境。

是否可以透過絕育控制野鹿數量？當局稱，愛爾蘭沒有適用於野鹿的認可絕育方法，而且絕育方法很難監察，例如藥物劑量、副作用等等。閹割雄鹿也效用不大，因為一隻雄鹿已可繁衍大量幼鹿。至於遷移野鹿至公園以外其他地方，捕捉及運輸過程會對牠們造成極大壓力，而且只會把問題帶到其他地方。