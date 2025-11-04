據了解警方凍結跨境電訊詐騙陳志集團27.5億資產 暫未有人被捕

【Now新聞台】據了解，警方凍結涉跨境電訊詐騙的陳志相關集團27.5億資產。

警方近日主動針對一個懷疑涉及跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團進行財富調查，經深入分析與集團有關的資金流向後，發現涉觸犯洗黑錢罪行；截至周二，凍結有關集團市值約27.5億港元資產，當中包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信有關資產為集團犯罪得益。

財富情報及調查科積極跟進，暫未有人被捕，據了解涉及太子集團。

根據證監會最新資料，可以見到該集團關聯的保險經紀與證券公司牌照暫時吊銷，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

被美國聯邦調查局通緝的37歲華裔富商陳志，是柬埔寨龍頭企業太子集團創辦人，跨國業務遍及房地產、銀行、金融、旅遊等；該集團涉嫌經營詐騙園區，拘禁勞工強迫進行網戀電騙，被美國政府列為跨國犯罪組織，陳志亦被起訴，沒收其約12萬枚比特幣財產，估值1170億港元，成為美國司法部史上最大規模的沒收行動。

