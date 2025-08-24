據了解「M」品牌未來只接受撥款資助國際級體育盛事

據了解，政府即將公布「M」品牌檢討結果，未來將會為接受撥款資助的大型活動分級，只會接受國際級的體育盛事，至於亞洲級別或區域性賽事，不會再由「M」品牌資助，但相關活動可考慮向康文署申請資助。 「M」品牌的審批工作，將繼續由大型體育活動事務委員會負責。考慮到短時間內，本港未必能夠消化多項同類大型賽事，消息表示，委員會將為比賽設申請期限，一定時段內的同類活動，不會重複資助。 消息又透露，「M」品牌資助上限將維持在1500萬元，資助額不會一刀切，達到標準的受資助項目，會視乎賽事的性質及規模等考慮撥款額，正規賽事主要考慮體育角度，表演賽會更多考慮經濟效益，例如對旅客及本地巿民的吸引力，以決定不同級別的撥款額度。