據報中方在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，已批准部分稀土出口至日本。(資料圖片/路透社)

日本共同社引述多名消息人士報道，中方相關部門在1月加強軍民兩用物項對日本出口管制後，已批准部分稀土出口至日本。

中國商務部在1月6日宣布，加強軍民兩用物項對日本出口管制並立即實施，涵蓋7類稀土、稀有金屬、電子設備等數百種產品。消息人士稱，管制加強後，包括7類稀土在內的對日出口，已有多項獲批。

共同社報道稱，日方擔憂加強管制將導致出口暫停，但實際並未全面禁運。

軍民兩用物項是指，同時擁有民用和軍用用途的商品、軟件或技術，包括製造無人機和晶片的稀土元素。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/1009719/據報內地加強軍民兩用物項管制後-已批准多項稀土對日出口?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral