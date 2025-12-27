據報兩名港人烏克蘭戰死 入境處：接獲求助 積極跟進事件｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】俄烏戰爭持續，近日有傳兩名港人在烏克蘭戰死。香港入境處今（27日）回覆《Yahoo 新聞》查詢，確認接獲相關家屬求助，正了解情況，並會按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處指，處方接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐烏克蘭大使館（大使館）了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

處方會繼續與公署、大使館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

據《集誌社》引述消息報道，兩名身在烏克蘭為烏軍作戰的港人，昨日在烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）執行任務期間遇襲陣亡，兩人分別23歲及30歲。