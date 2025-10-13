據報南區壽山村道發生雙屍命案 一名女子與 7 個月大女嬰身亡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，港島南區壽山村道今日（ 13 日）下午發生雙屍慘案。一名女子被發現於住所衣帽間上吊，其年僅 7 個月大的女嬰則倒臥廚房地上昏迷。救援人員接報趕至，經檢查後證實兩人當場身亡，警方正調查事件成因。

據報指，下午約 4 時 08 分，一名外籍男子報案，指返家時發現妻子於壽山村道一個屋苑單位內上吊，而女嬰亦倒地不醒。救護人員抵達後確認二人已無生命跡象，現場未發現可疑情況。

壽山村道位於壽臣山，是港島著名的豪宅區之一，多年來吸引達官貴人居住，該區包括財政司司長官邸及多座領館員工宿舍。