不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會
據報南區壽山村道發生雙屍命案 一名女子與 7 個月大女嬰身亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，港島南區壽山村道今日（ 13 日）下午發生雙屍慘案。一名女子被發現於住所衣帽間上吊，其年僅 7 個月大的女嬰則倒臥廚房地上昏迷。救援人員接報趕至，經檢查後證實兩人當場身亡，警方正調查事件成因。
據報指，下午約 4 時 08 分，一名外籍男子報案，指返家時發現妻子於壽山村道一個屋苑單位內上吊，而女嬰亦倒地不醒。救護人員抵達後確認二人已無生命跡象，現場未發現可疑情況。
壽山村道位於壽臣山，是港島著名的豪宅區之一，多年來吸引達官貴人居住，該區包括財政司司長官邸及多座領館員工宿舍。
【求助熱線】
生命熱線：2382 0000
東華三院芷若園熱線︰18281
明愛向晴軒：18288
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：2389 2222
撒瑪利亞會熱線︰2896 0000
社會福利署熱線︰2343 2255
醫院管理局精神健康專線：2466 7350
政府 24 小時「情緒通」熱線：18111
