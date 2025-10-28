據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。

據報引述消息指，，涉事男警隸屬新界北衝鋒隊，原定今日下午至晚上當值，事發時，他在總部入彈區為一支半自動手槍上彈期間，懷疑意外走火。事件發生後，該名警員被安排休假一天，並暫停取槍。

警方表示，警隊對使用裝備有嚴格規定，案件列作「警員配槍意外走火」，現正由新界北總區跟進調查。