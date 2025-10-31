據報日本《超級戰隊》開播 50 年後將完結 啟發《Power Rangers》等多部超級英雄作品︱Yahoo

據報日本《超級戰隊》開播 50 年後將完結 啟發《 Power Rangers 》等多部作品︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】啟發美國《Power Rangers》系列的日本特攝作品《超級戰隊》據報將在開播 50 年後結束播放。消息指，由於周邊商品及活動收益不足以支撐製作成本，節目將停播。其播放機構朝日電視台拒絕就「未來節目安排」評論。

啟發多部超級英雄作品

綜合外媒報道，《超級戰隊》於 1975 年首播，以「五位年輕人變身成色彩鮮明的面具戰士對抗外星人」為主要設定，成為美國《Power Rangers》以及多部亞洲超級英雄作品的藍本。節目同時亦是許多日本演員的出道平台。

除了是電視節目，《超級戰隊》更被視為一個大型廣告平台，用以推廣玩具、服裝及收藏品，並吸引世界各地的動畫及玩具迷接觸日本的英雄及漫畫文化。

在劇中，戰隊成員由三男兩女組成，由穿上紅色戰衣的隊長領軍，副手則以綠色或黑色登場，其餘分別是藍色、黃色及粉紅色。每集通常以徒手格鬥及刀劍戰開場，最後則由戰隊的巨大機械與外星怪物對決。其 1980 至 1990 年代的實景特效雖然粗糙，但成為該系列的重要特色。

《超級戰隊》成為美國《Power Rangers》以及多部亞洲超級英雄作品的藍本

演員古原靖久：很自豪能成為歷史的一部分

美版《Power Rangers》於 1993 至 1996 年在美國電視台播出，之後推出多部衍生作品，現時可於 YouTube 上觀看。該劇製作人 Haim Saban 曾在 2017 年接受《洛杉磯時報》訪問時表示，當年推銷節目概念時屢遭拒絕，「每次推介給電視台，都被轟出會議室，他們都說我瘋了。」

消息傳出後，不少粉絲及藝人表示惋惜。日本女星北川景子在社交平台 X 轉發相關新聞，並留言「絕望」。曾出演《超級戰隊》的演員古原靖久亦感慨稱，系列能夠延續半個世紀，「很自豪能成為歷史的一部分」。