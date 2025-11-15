關注

黑色星期五優惠大合集！

Yahoo Tech HK

據報 Tesla 有可能在「未來幾個月內」推出支援 Apple CarPlay 功能

唯此計劃屬尚未定案。

Martin Ma
Martin Ma
Tesla
Tesla

駕駛 Tesla 的朋友早已習慣使用它內建的車載系統吧！不過小編也知道會有少部份車主額外安裝專用盒，或直接外加支援 CarPlay 功能的小型螢幕，可見 Tesla 車主也有使用 CarPlay 的需求。或許 Tesla 認為加入 CarPlay 可以直接刺激買氣，據報他們已著手開發並於內部測試 Tesla 直接使用 CarPlay 功能，可能會在「未來數個月內」推出。

據 Bloomberg 的報導指，目前 Tesla 已著手開發並於內部測試 CarPlay 功能，有可能會在「未來數個月內」推出，但也補充此計劃屬尚未定案，因此發布日程有機會更遲。有消息指 Tesla 支援 CarPlay 可說是方向大逆轉，原因許久以前就拒絕過內置 CarPlay 功能，唯之前有調查指出大約三分之一的消費者會拒絕購買未有內置 Apple CarPlay 和 Android Auto的電動車或汽油車，也就是說 Tesla 沒支援 CarPlay 就會損失這批潛在客戶，對於業績自然有衝擊。此消息一出，旋即引來大量 Tesla 車主討論並表示「相當高興」，有些用戶認為支援 CarPlay 後使用導航的體驗會更加流暢，因此十分期待。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11 food.

其他人也在看

Claude AI 太強了？WSJ 獨家爆料中國駭客已使用並成功自動化入侵 4 次

Claude AI 太強了？WSJ 獨家爆料中國駭客已使用並成功自動化入侵 4 次

根據《華爾街日報》報導，以 AI 編程效果強大聞名的 AI 公司 Anthropic 證實，與中國政府有關的國家級駭客，在今年 9 月的一次網絡攻擊行動中，利用了其下的 AI 模型 Claude 進行高度自動化的入侵。 Anthropic 的威脅情報主管 Jacob Klein 指出，這次攻擊行動針對數十個主要企業及外國政府，其自動化程度是團隊前所未見的。

Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年　4宗反修例集會案罪成　審裁組指有損聲譽

何俊仁被吊銷公證人執業資格7年　4宗反修例集會案罪成　審裁組指有損聲譽

現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。

法庭線 ・ 20 小時前
71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋

71歲李國麟暴瘦滿頭白髮 呻冇戲拍「轉行做廚師」 網民提議賣牛屎火鍋

TVB前綠葉王李國麟近年積極在內地發展，從直播帶貨到商演狂接工作，無論是吃生醃海鮮、品嘗「牛屎火鍋」或飲溫泉水都照做，結果早前他拍片曬出三層高的數千呎豪宅，相信苦盡甘來買大屋。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)

上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)

社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違

am730 ・ 19 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚　當年傳搭上郭羨妮致婚變　被爆已低調再婚

陶大宇罕談與前妻阿寶離婚　當年傳搭上郭羨妮致婚變　被爆已低調再婚

現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 分鐘前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」　父母年輕高顏值合照曝光

陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」　父母年輕高顏值合照曝光

近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」

姊妹淘 ・ 20 小時前

高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招

【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 12 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」

洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」

被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」

車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」

一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能

am730 ・ 17 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁

新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁

現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手

米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手

近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲

28Hse.com ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節

1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力

木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！

張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！

豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。

28Hse.com ・ 1 天前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」

45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」

一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。

姊妹淘 ・ 21 小時前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態

在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。

鉅亨網 ・ 2 天前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻

黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」

姊妹淘 ・ 1 天前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。

Yahoo Food ・ 1 天前
何英偉罕有露面 親自去中山了解海俊傑太太肝病情況 「當時心諗係咪AI」

何英偉罕有露面 親自去中山了解海俊傑太太肝病情況 「當時心諗係咪AI」

何英偉表示早前聽住李婉華嘅直播揸車，從而得知海俊傑嘅處境，雖唔記得過去有冇同海仔合作，但何心血來潮決定揸個幾鐘頭車去中山嘅醫院。「個個人都話係AI，我好想話俾人聽呢個唔係AI，好想證明呢樣嘢，咁先可以open the door，等其他人知道go ahead啦。」抵達後何英偉用唔同方法進入ICU，但因為有多重關卡，何英偉未能見到海俊傑太太，不過總算確定對方正在留醫。何英偉覺得同海俊傑都係同行，即使唔算認識佢，但喺有需要時就應該幫。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調

【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調

香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...

運動筆記 ・ 15 小時前