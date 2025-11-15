據報 Tesla 有可能在「未來幾個月內」推出支援 Apple CarPlay 功能

駕駛 Tesla 的朋友早已習慣使用它內建的車載系統吧！不過小編也知道會有少部份車主額外安裝專用盒，或直接外加支援 CarPlay 功能的小型螢幕，可見 Tesla 車主也有使用 CarPlay 的需求。或許 Tesla 認為加入 CarPlay 可以直接刺激買氣，據報他們已著手開發並於內部測試 Tesla 直接使用 CarPlay 功能，可能會在「未來數個月內」推出。

據 Bloomberg 的報導指，目前 Tesla 已著手開發並於內部測試 CarPlay 功能，有可能會在「未來數個月內」推出，但也補充此計劃屬尚未定案，因此發布日程有機會更遲。有消息指 Tesla 支援 CarPlay 可說是方向大逆轉，原因許久以前就拒絕過內置 CarPlay 功能，唯之前有調查指出大約三分之一的消費者會拒絕購買未有內置 Apple CarPlay 和 Android Auto的電動車或汽油車，也就是說 Tesla 沒支援 CarPlay 就會損失這批潛在客戶，對於業績自然有衝擊。此消息一出，旋即引來大量 Tesla 車主討論並表示「相當高興」，有些用戶認為支援 CarPlay 後使用導航的體驗會更加流暢，因此十分期待。

