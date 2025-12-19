據悉伊利沙伯醫院走犯 疑犯赤腳逃往加士居道方向

【Now新聞台】據了解，一名涉嫌搶劫及偷竊的疑犯在伊利沙伯醫院留醫期間逃脫，警方現正追緝。

有閉路電視拍攝到，35歲的男疑犯早上從醫院S座赤腳逃往加士居道方向，當時他身穿白色上衣，下身是病人服裝，而醫院C座一樓大堂留下一輛疑犯坐過的輪椅，上面有衣物及拖鞋。警方封鎖調查，在醫院附近一帶搜索。

據了解，涉事疑犯懷疑跟近月10宗連環搶劫及盜竊案有關，周三被警方拘捕，他之後報稱不適，送往醫院治理，上午做X光檢查期間逃脫。案件交由警方重案組跟進。

#要聞