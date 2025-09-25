據悉兩人涉「追風」被捕 鄧炳強：研設例防止市民追風逐浪（湯偉圓報道）

【Now新聞台】樺加沙襲港期間不少人到海邊追風，據了解，兩人涉嫌「追風」被捕。此外，有一家三口因觀浪墮海，保安局局長鄧炳強表示會研究訂立法例禁止追風。

風暴期間，周二柴灣有一家三口墮海，其中母子情況仍然嚴重，父親則情況穩定。保安局局長鄧炳強稱，會研究設例防止市民追風，但重點是宣傳教育。

保安局局長鄧炳強：「沒有一條罪叫追風逐浪罪，但如果你去一個地方，譬如我們已宣布沙灘關閉，進入就會有罰則。明知很危險的地方，還跟小朋友去，會否構成疏忽照顧兒童罪？我們會在這方面研究一下。當然法例方面會不斷檢視，如果有需要的情況、有需要的話，便考慮是否設這些法例。」

消防處副消防總長霍振明在本台節目《時事全方位》表示，大部分市民都願意合作，配合政府的安全呼籲，但仍有少部分人到海邊追風逐浪。

消防處副消防總長霍振明：「就著有人墮海的個案，對我們來說不是特別高風險的情況，但如果加上極端天氣就非常高風險，因為在極端天氣情況下，海面的情況風高浪急，除了待救援者比較危險，救援人員都有危險。教育宣傳是最佳防止、防禦的方法，若市民有良好的消防安全意識以及應急意識，自然就不會做出追風逐浪、危害到自身的行為。」

霍振明又指，在樺加沙襲港期間，消防處出動了逾2千次，處理塌樹、水浸等事故，形容過程疲於奔命；處方亦會一直跟進科技的最新發展，應用在救援服務上。

