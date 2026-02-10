政府計劃修例容許狗隻進入獲批准食肆，首階段擬設約500至1,000個名額。環境及生態局長謝展寰昨在立法會一個委員會表示，不少餐廳表示有興趣，部分則處於觀望。當局預計最快6月批出首輪申請，半年後再檢討。

對食環署會施加牌照條件確保明確區分人與狗的食物及餐具，亦不得容許狗隻上餐桌，有議員關注到狗隻前肢可否放上桌，以及狗隻在餐廳內咬人或便溺，責任及後續問題。謝展寰指，原則是狗隻不可觸及餐桌，而狗主是有責任約束狗隻，故不會強制食肆購買相關保險；至於清潔問題，認為餐廳可以訂立自己的規則，舉例現時狗隻在商場內便溺後，有商場會收取清潔費。

議員楊永杰關注，每名顧客可帶同多少隻狗隻進入獲批食肆。食環署署長吳文傑說，因應食肆規模不同，目前不會有硬性要求，但會有良好作業指引，如由餐廳考慮是否要限制狗隻數目等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010597/擬修例准狗進入餐廳-衍生責任問題-謝展寰-狗主有責任約束?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral