擬推牌照容許狗隻進入食肆 謝展寰：讓申請食肆自行決定是否設分隔區域
【Now新聞台】施政報告提出設立容許狗隻進入食肆的牌照，謝展寰稱，會讓申請的食肆自行決定是否需要設分隔區域。
環境及生態局局長謝展寰：「因為你知道，大家的經營模式、群體都不相同，所以如果准許的話，他們自己決定裡面是否需要分隔或如何分隔。但不論如何，容許狗隻入，出面就要有清楚的標示，所有顧客可以知道。(申請)數目起初未必太多，我們未必需要分區。我們可以吸收多點經驗，不同類型食肆讓狗隻進入會否遇到甚麼問題？我們將來條款會否需要修改？這樣更好。」
謝展寰又稱，相信措施一方面能讓寵物主人更方便，另一方面亦能提供新的經濟增長點，令餐廳有更多商機。
