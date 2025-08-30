擬9月提修例限車頭只放兩部電話 當局承認的士車隊有改善空間

【on.cc東網專訊】不少的士司機在車頭放置多部手機，部分情況誇張更有如駕駛戰鬥機。運輸及物流局局長陳美寶今日(30日)在網誌表示，9月將向立法會提交多項附屬法例修訂，包括規定司機駕駛時，駕駛座前將不可放置多於兩部流動電訊裝置，以進一步促進駕駛安全，相關法例亦會在明年1月25日起生效，適用於所有駕駛人士。另外，當局亦將在9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在明年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。

近日不少傳媒報道的士車隊司機內另組小車隊，私自接客等。陳美寶承認暫時的士車隊服務絕對有改善空間，提及有人體驗正面的同時，亦有人因叫不到車而感到失望，她指運輸署會繼續密切監察的士車隊的運作，督促各車隊營辦商積極改善，亦對於有本地電子支付方式營辦商，正在建構一個統一平台方便市民召喚車隊的士十分期待。

就網約車規管，陳稱正努力積極籌備立法建議，有關工作如火如荼，目標爭取今年盡快提交條例草案，強調方向是以民為本、安全出行，旨在提升服務質量，讓每位乘客都能享受到更方便和舒適的點對點服務體驗。

