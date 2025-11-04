低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
擲金追夢 高才通家長與香港名校的距離
【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】
來自蘇州市、持「高才通」受養人簽證的馬先生對女兒插班本港中學的流程毫無頭緒，有中介向他介紹收費高達5萬元人民幣的一條龍服務，指協助其女兒報考中學外，亦能「保送」她進入某 Band 1C 至 Band2A 中學。面對高昂的收費及誇下海口的承諾，馬先生心存疑慮。貨比三家後，他決定將金錢用於女兒補習，申請插班則由自己動手。
馬先生的經歷並非孤例，隨近年愈來愈多內地家庭透過「高才通」簽證來港，其子女可以「受養人」身分插班入讀本地中學。為了讓子女考入Band 1名校，內地家長不惜斥巨資為子女報讀補習班，及聘請中介協助辦理手續。這股需求隨即推動中介和辦學機構調整策略，將「高才通」家庭視為新客源，逐漸形成嶄新的教育產業鏈。
記者｜李巧程 蔡穎茹
編輯｜葉卓穎
攝影｜蔡穎茹
「我們做這個決定，真的是背水一戰，沒有後路的。」
今年 3 月，馬先生得知太太的「高才通」簽證獲批後，便決定獨自攜同現年 12 歲的女兒於本學年來港插班，隨即讓女兒從內地就讀的重點中學休學，一同為報考香港名校而備戰。任職教育界的太太作為主申請人，則留在內地繼續工作。
由於不熟悉本港中學的報考及插班程序，馬先生 10 天內先後走訪三間中介公司。起初，他找到一間位於深圳、收費約五萬多元人民幣的中介，對方聲稱會代辦 10 多所中學的申請外，更能「保送」女兒入讀觀塘某 Band 1C 至 Band2A 中學。然而，馬先生對其「代辦」手法存疑，認為港校的錄取條件以成績表現為主，不能走旁門左道，故沒有採用。
其後，馬先生透過同鄉介紹，接觸到一間由河南人設立、並於金鐘設有「高檔」培訓中心的升學機構，收費高達約 10 萬港元，服務包括代辦約 20 所 Band 1C 至 Band 2A 中學的申請，以及提供 50 小時英文及英文數學科補習，但他認為負責人並非本地人，且價格過於昂貴而卻步。
馬先生又接觸到一間香港本地的培訓機構，代辦申請插班的費用為每所中學 400 港元，而補習則索價每節（一小時）600 至 700 港元。雖收費比一般行情略高，但馬先生認為該機構位處堅尼地城的地舖，課後時間亦見有學生上課，予人感覺較為踏實，他決定委託該中介代辦插班報考 10 所中學，並為女兒報讀在港上課的補習班，為期兩個月，每星期 8 至 14 節，內容包括語文、英語及數學，以應付插班面試、筆試和追趕香港的課程進度，短短兩個月內共花費逾五萬港元。馬先生表示，補習班幫助女兒掌握本港中學面試的答題技巧及節奏，讓她在面試與筆試時更得心應手，效果顯著。
親辦80所學校插班申請 終圓Band 1夢
起初，馬先生希望女兒能入讀「第一組別」 （Band 1A）的中學，便透過中介為女兒報讀了 10 所 Band 1A 的學校。但或許有關學校的組別過高，馬先生的女兒最終只獲五所中學的筆試通知，其餘大多石沉大海。眼見進展有限，且馬先生自己開始對申請手續有所認識，便決意「親自上陣」 ，為女兒報考其他中學。
「壓力很大，我覺得萬一真的考不到學校（名校），甚至考不到和國內同等級的（重點）學校，我就很慌。」
馬生表示，為了解全港中學的組別及排名，他先到「大考」網（一個提供香港學校資訊的本地平台）查閱各校資料，再逐一瀏覽該校網頁的插班資訊，逐間打電話確認是否仍有學位，最後郵寄或再親身前往學校遞交申請表。馬先生坦言，自己除了遞交申請予大部分Band 1 中學，更有擴展目標至 Band 2 的中學，並曾在一天內輾轉來往香港、九龍及新界共 10 所中學。短短三個月內，馬先生累計遞交申請的學校多達 80 所。
皇天不負有心人，輾轉頻撲到不同學校面試後，馬先生的女兒先後收到位於中西區、灣仔區及深水埗區共三間 Band 1 中學的取錄通知，而馬先生則選擇了排名較高的深水埗區中學，女兒於今年 9 月順利插班中二。
內地重點初中學業不俗 語文在港成「軟肋」
馬先生透露，女兒原於蘇州市的重點公立學校就讀，成績屬中上水平，惟在港未必能佔盡優勢。他解釋，香港英文科的難度比內地高出兩至三個級別，要急起直追才不至落後；而中文科對女兒來說更是「雙重挑戰」──除課堂以粵語授課外，文字亦由簡體轉為繁體，需時適應；雖然女兒的數學成績向來不錯，但本港中學以英語為主要教學語言，故須花時間背誦數學的英文專有名詞。
談到內地與本港教育的差異，馬生形容香港的教育制度很「幸福」。以課堂時間為例，香港的中學生每週課時約 38 小時，而內地則高達每週約 55 小時，包括「早讀」的強制性學習。雖然仍需「惡補」中英數，但入讀香港中學的女兒能有更多時間休息。馬先生亦補充道，女兒插班中二的時間點剛好避開了內地初三的中考和體育中考兩場考試，現只需專注備戰文憑試（DSE）即可，學習壓力大減，「她（女兒）說這裡（香港）上課確實很幸福。」
馬先生透露，雖然對女兒現時就讀的學校感到滿意，但若有機會考入排名更高的中學，仍會努力嘗試，稱女兒願意接受挑戰。
中介插班服務五花八門、應有盡有
根據政府數據顯示，自 2022 年至 2025 年 2 月底，經各項人才入境計劃以受養人身分獲准來港的學童約有 13.2 萬人。由於不少內地家長對本港教育制度並不熟悉，且未必通曉廣東話，對申請學校及補習服務的需求甚殷，這促使各類中介應運而生，相關資料充斥「小紅書」等社交平台，收費普遍達數萬元。另外，有中介早前被揭發「借殼辦學」 ，與本地中學合作辦學之路不通，亦隨即轉型，僅提供補習及代辦中學報考等服務。
為了解不同中介的收費及服務詳情，本刊記者以內地家長身份、透過微信以短訊方式向兩間內地中介查詢子女來港插班中學的詳情和價格。其中，內地某大型辦學中介 W表示設有四個級別的「擇校備考」套餐，當中收費最高的「無憂版」索價約 17 萬元人民幣，內容包括 300 小時的筆試訓練、繁體字及粵語課程，以及協助申請 12 所學校。此外，若家長有需要，亦可額外加購每次 980 元人民幣的專人翻譯服務，為家長處理文書內容或提供英普翻譯，以及以每次 1,980 元人民幣加購來往深圳、香港的商務專車接送服務。中介 W 亦向本刊記者透露，本年度已有 278 名學生成功獲本港中學錄取。
而另一辦學中介 Z 則提供「基礎插班服務」，收費 24800 元人民幣，服務期為一年，包括協助遞交 10 所學校的申請，及確保子女獲得至少三次入學考試的機會。如子女一年後仍未能成功申請理想的學校，機構便會退回約七成費用予家長。
採訪期間， 中介 Z 見本刊記者遲遲未有意欲付款報名，便透露現有兩名家長亦對服務大感興趣，若包括記者在內共三人一同報名，更可享「團購優惠」，每人可獲減約三千元人民幣。
「高才通」趨勢轉變 子女教育成主要誘因
「香港高才通人才服務協會」創會會長、立法會議員尚海龍指出，2023 至 2025 年6 月底「高才通」的申請人數由約五萬人下跌至約 16000 人，但截至 2025 年 8 月，受養人數仍高達約 28000 人，反映大多申請者來港的主要誘因為子女教育。而內地家長普遍抱有「望子成龍、望女成鳳」的心態，認為子女在港接受優質教育有助未來的升學與發展，便往往以 Band 1 中學為目標，願意花費高額資源投資在子女的教育上。
面對中介及機構收費各異的現象，尚海龍坦言市場上機構的質素參差不齊，有中介提供合法的服務，亦有中介為獲利而偽造虛假文件或作不實承諾。他提醒家長須謹慎選擇中介，且 Band 1 中學的競爭非常激烈，插班難度一直存在，故不要輕信「保入名校」的說法，強調香港中小學的收生制度以「擇優」為原則。
對此，尚海龍鼓勵家長以更全面的角度看待插班，擴闊學校的選擇範圍，了解香港全人教育的多元性，而非單純追求名校及排名。他另建議教育局增加高中年級的插班名額，放寬班額限制，以解決現時的收生瓶頸。
其他人也在看
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB會否被告到執笠？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 22 分鐘前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 20 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 17 小時前
許紹雄生忌｜囡囡許惠菁催淚發文分享合照悼念：我就當你去咗開工
人稱「Benz雄」的資深演員許紹雄早前因病離世，終年76歲，一眾明星藝人紛紛悼念。今日（4日）為許紹雄生忌，其囡囡許惠菁於社交平台分享與爸爸合照發文悼念，更直言「呢幾日好唔真實」，望「繼續與大家分享佢嘅點滴，延續『歡喜』的精神」，言語間非常感人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 2 小時前
港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！
有網民近日於小紅書以「港漂買房第一難：房子沒交房就開始大漏水！」為題發文，表示自己跟太太「all in」購入奧運區一個樓齡約20年的二手單位，已簽完合約並正辦理按揭，惟近期上單位驗房並準備裝修事宜時，驚訝發現單位出現滲水問題，大呻「瞬間天都塌了！」更多買樓貼士：誤買「無契樓」亦不可踢契！臨約加一條款 保障免中伏！買連天台特色戶可隨意BBQ？漏水邊個負責？都要睇呢件文件該港漂指，發現廚房門口位置的牆身出現「浮起」的現象，更指出「買之前看房牆皮好像沒有浮起來的」。當再走近旁邊的地板，形容用腳一踩「黑水直接沿著地板縫鑽出來」，認為事情愈來愈不對勁，後來再檢查全屋地板，並於靠近廁所及客房的位置均出現同樣問題！港漂隨即聯絡賣方欲討論事件，惟對方斬釘截鐵地回覆：「Talk to my lawyer吧。」港漂咨詢裝修師傅，對方則表示單位滲水的原因應為「銅喉爆掉了，準備地板和牆撬起來換掉。」但目前仍未知修復滲水問題須額外支出的金額。港漂慘呻「自己确实还是嫩了点」，稱「社會又給弟弟上了一課」。有心水清網民留言表示：「這種房子叫化妝樓，其實agent（經紀）內心是清楚的」。不少網民都以過來人分享個人經歷，28Hse.com ・ 23 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 21 小時前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水
本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...BossMind ・ 21 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 4 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 22 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 23 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 越劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 5 小時前
不再炫富反而「炫窮」？內地掀「破產網紅」熱潮，經濟下行轉營「負家千金」形象
全球經濟下行，中國內地同樣進入「消費降級」階段，大家熟悉的「炫富」網紅，現在走上「炫窮」的賽道，掀起「破產網紅」熱潮引全城熱議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【新聞點評】一個萬聖節 港滬雙城記
上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。信報財經新聞 ・ 1 天前
曼聯棄將獲巴塞躉起立拍掌 福仔未滿足
【Now Sports】當華舒福於周日西甲被換離場時，獲巴塞隆拿球迷起立拍掌，這名來自曼聯的借將卻聲言未完全滿足。巴塞隆拿在西甲主場勝艾爾切3:1，在比賽中妙射為球隊埋齋的華舒福（Marcus Rashford ），於74分鐘被換離場，由利雲度夫斯基入替時，獲一些主場球迷起立拍掌，可見他已贏得一些巴塞迷的歡心。28歲處於當打之齡，根據ESPN數據顯示為巴塞出賽14次的他，已直接及間接參與12個入球，同期比任何隊友都要多。他賽後卻表示未感滿足：「我嘗試交出自己最好的一面，我在對艾爾切的表現可以更出色，我承諾會改善，因為我對整體表現未完全感到高興。」英國太陽報指，福仔正努力爭取獲巴塞買斷。教練費力克稱福仔為「重要球員」，惟按其口吻，福仔確要加把勁：「當你看到他所得到的機會，多一或兩個入球就更好。不過，我們當然替他感到高興，我為他感到非常高興。」now.com 體育 ・ 18 小時前
車Cam直擊｜廟街中港牌私家車疑超載 車尾箱「屈蛇」藏3女童
社交平台近日流傳一段車Cam片，地點相信是位於佐敦廟街，車Cam紀錄片中可見於10月26日下午4時43分，一輛掛住中港兩地牌的白色私家車於一間越南餐廳門外泊車，見有3名成年人及一名男孩下車後，一名黑衫男子打開車尾箱，驚現有3名女童「屈蛇」於儲物位置。am730 ・ 23 小時前
【話題】香港藝人鄧月平自稱成為港隊跆拳道代表得獎 總會急發聲明沒派隊參賽
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台宣布，自己正式成為香港跆拳道港隊，並同時代表香港出戰馬來西亞亞洲賽，更在賽事中獲得銅牌。正當 Larine 透過平台跟一眾支持者分享成為港隊代表及得獎喜...運動筆記 ・ 11 小時前