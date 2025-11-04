擲金追夢 高才通家長與香港名校的距離

【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】

來自蘇州市、持「高才通」受養人簽證的馬先生對女兒插班本港中學的流程毫無頭緒，有中介向他介紹收費高達5萬元人民幣的一條龍服務，指協助其女兒報考中學外，亦能「保送」她進入某 Band 1C 至 Band2A 中學。面對高昂的收費及誇下海口的承諾，馬先生心存疑慮。貨比三家後，他決定將金錢用於女兒補習，申請插班則由自己動手。

馬先生的經歷並非孤例，隨近年愈來愈多內地家庭透過「高才通」簽證來港，其子女可以「受養人」身分插班入讀本地中學。為了讓子女考入Band 1名校，內地家長不惜斥巨資為子女報讀補習班，及聘請中介協助辦理手續。這股需求隨即推動中介和辦學機構調整策略，將「高才通」家庭視為新客源，逐漸形成嶄新的教育產業鏈。

「我們做這個決定，真的是背水一戰，沒有後路的。」

今年 3 月，馬先生得知太太的「高才通」簽證獲批後，便決定獨自攜同現年 12 歲的女兒於本學年來港插班，隨即讓女兒從內地就讀的重點中學休學，一同為報考香港名校而備戰。任職教育界的太太作為主申請人，則留在內地繼續工作。

由於不熟悉本港中學的報考及插班程序，馬先生 10 天內先後走訪三間中介公司。起初，他找到一間位於深圳、收費約五萬多元人民幣的中介，對方聲稱會代辦 10 多所中學的申請外，更能「保送」女兒入讀觀塘某 Band 1C 至 Band2A 中學。然而，馬先生對其「代辦」手法存疑，認為港校的錄取條件以成績表現為主，不能走旁門左道，故沒有採用。

其後，馬先生透過同鄉介紹，接觸到一間由河南人設立、並於金鐘設有「高檔」培訓中心的升學機構，收費高達約 10 萬港元，服務包括代辦約 20 所 Band 1C 至 Band 2A 中學的申請，以及提供 50 小時英文及英文數學科補習，但他認為負責人並非本地人，且價格過於昂貴而卻步。

馬先生又接觸到一間香港本地的培訓機構，代辦申請插班的費用為每所中學 400 港元，而補習則索價每節（一小時）600 至 700 港元。雖收費比一般行情略高，但馬先生認為該機構位處堅尼地城的地舖，課後時間亦見有學生上課，予人感覺較為踏實，他決定委託該中介代辦插班報考 10 所中學，並為女兒報讀在港上課的補習班，為期兩個月，每星期 8 至 14 節，內容包括語文、英語及數學，以應付插班面試、筆試和追趕香港的課程進度，短短兩個月內共花費逾五萬港元。馬先生表示，補習班幫助女兒掌握本港中學面試的答題技巧及節奏，讓她在面試與筆試時更得心應手，效果顯著。

親辦80所學校插班申請 終圓Band 1夢

起初，馬先生希望女兒能入讀「第一組別」 （Band 1A）的中學，便透過中介為女兒報讀了 10 所 Band 1A 的學校。但或許有關學校的組別過高，馬先生的女兒最終只獲五所中學的筆試通知，其餘大多石沉大海。眼見進展有限，且馬先生自己開始對申請手續有所認識，便決意「親自上陣」 ，為女兒報考其他中學。

「壓力很大，我覺得萬一真的考不到學校（名校），甚至考不到和國內同等級的（重點）學校，我就很慌。」

馬生表示，為了解全港中學的組別及排名，他先到「大考」網（一個提供香港學校資訊的本地平台）查閱各校資料，再逐一瀏覽該校網頁的插班資訊，逐間打電話確認是否仍有學位，最後郵寄或再親身前往學校遞交申請表。馬先生坦言，自己除了遞交申請予大部分Band 1 中學，更有擴展目標至 Band 2 的中學，並曾在一天內輾轉來往香港、九龍及新界共 10 所中學。短短三個月內，馬先生累計遞交申請的學校多達 80 所。

皇天不負有心人，輾轉頻撲到不同學校面試後，馬先生的女兒先後收到位於中西區、灣仔區及深水埗區共三間 Band 1 中學的取錄通知，而馬先生則選擇了排名較高的深水埗區中學，女兒於今年 9 月順利插班中二。

馬生取得多間學校的插班申請表後，以郵寄或親身遞交的方式為女兒申請插班，圖中為有 關申請表格，多達數十份。 （受訪者提供）

馬先生在手機備忘錄中記錄女兒申請插班的全過程，前後共申請約80所中學。（受訪者提供）

內地重點初中學業不俗 語文在港成「軟肋」

馬先生透露，女兒原於蘇州市的重點公立學校就讀，成績屬中上水平，惟在港未必能佔盡優勢。他解釋，香港英文科的難度比內地高出兩至三個級別，要急起直追才不至落後；而中文科對女兒來說更是「雙重挑戰」──除課堂以粵語授課外，文字亦由簡體轉為繁體，需時適應；雖然女兒的數學成績向來不錯，但本港中學以英語為主要教學語言，故須花時間背誦數學的英文專有名詞。

談到內地與本港教育的差異，馬生形容香港的教育制度很「幸福」。以課堂時間為例，香港的中學生每週課時約 38 小時，而內地則高達每週約 55 小時，包括「早讀」的強制性學習。雖然仍需「惡補」中英數，但入讀香港中學的女兒能有更多時間休息。馬先生亦補充道，女兒插班中二的時間點剛好避開了內地初三的中考和體育中考兩場考試，現只需專注備戰文憑試（DSE）即可，學習壓力大減，「她（女兒）說這裡（香港）上課確實很幸福。」

馬先生透露，雖然對女兒現時就讀的學校感到滿意，但若有機會考入排名更高的中學，仍會努力嘗試，稱女兒願意接受挑戰。

中介插班服務五花八門、應有盡有

根據政府數據顯示，自 2022 年至 2025 年 2 月底，經各項人才入境計劃以受養人身分獲准來港的學童約有 13.2 萬人。由於不少內地家長對本港教育制度並不熟悉，且未必通曉廣東話，對申請學校及補習服務的需求甚殷，這促使各類中介應運而生，相關資料充斥「小紅書」等社交平台，收費普遍達數萬元。另外，有中介早前被揭發「借殼辦學」 ，與本地中學合作辦學之路不通，亦隨即轉型，僅提供補習及代辦中學報考等服務。

為了解不同中介的收費及服務詳情，本刊記者以內地家長身份、透過微信以短訊方式向兩間內地中介查詢子女來港插班中學的詳情和價格。其中，內地某大型辦學中介 W表示設有四個級別的「擇校備考」套餐，當中收費最高的「無憂版」索價約 17 萬元人民幣，內容包括 300 小時的筆試訓練、繁體字及粵語課程，以及協助申請 12 所學校。此外，若家長有需要，亦可額外加購每次 980 元人民幣的專人翻譯服務，為家長處理文書內容或提供英普翻譯，以及以每次 1,980 元人民幣加購來往深圳、香港的商務專車接送服務。中介 W 亦向本刊記者透露，本年度已有 278 名學生成功獲本港中學錄取。

而另一辦學中介 Z 則提供「基礎插班服務」，收費 24800 元人民幣，服務期為一年，包括協助遞交 10 所學校的申請，及確保子女獲得至少三次入學考試的機會。如子女一年後仍未能成功申請理想的學校，機構便會退回約七成費用予家長。

採訪期間， 中介 Z 見本刊記者遲遲未有意欲付款報名，便透露現有兩名家長亦對服務大感興趣，若包括記者在內共三人一同報名，更可享「團購優惠」，每人可獲減約三千元人民幣。

中介 W 設有 4 個級別的「擇校備考」套餐，價錢由 5,580 元至 171,000 元人民幣 不等；（截圖自中介 W 網站）

中介 Z 則提供「基礎插班服務」，索價 24,800 元人民幣。 （截圖自中介 Z 網站）

「高才通」趨勢轉變 子女教育成主要誘因

「香港高才通人才服務協會」創會會長、立法會議員尚海龍指出，2023 至 2025 年6 月底「高才通」的申請人數由約五萬人下跌至約 16000 人，但截至 2025 年 8 月，受養人數仍高達約 28000 人，反映大多申請者來港的主要誘因為子女教育。而內地家長普遍抱有「望子成龍、望女成鳳」的心態，認為子女在港接受優質教育有助未來的升學與發展，便往往以 Band 1 中學為目標，願意花費高額資源投資在子女的教育上。

面對中介及機構收費各異的現象，尚海龍坦言市場上機構的質素參差不齊，有中介提供合法的服務，亦有中介為獲利而偽造虛假文件或作不實承諾。他提醒家長須謹慎選擇中介，且 Band 1 中學的競爭非常激烈，插班難度一直存在，故不要輕信「保入名校」的說法，強調香港中小學的收生制度以「擇優」為原則。

對此，尚海龍鼓勵家長以更全面的角度看待插班，擴闊學校的選擇範圍，了解香港全人教育的多元性，而非單純追求名校及排名。他另建議教育局增加高中年級的插班名額，放寬班額限制，以解決現時的收生瓶頸。

「香港高才通人才服務協會」創會會長兼立法會議員尚海龍指出，內地家長普遍以Band 1學校為目標，但提醒家長應謹慎選擇中介公司，不要輕信「保證入學」的說法。（蔡穎茹攝）

