擴大影響力 中國爭取海生多樣性協定秘書處設廈門

（法新社華盛頓16日電） 中國今天向聯合國表示，將申請讓公海公約秘書處設於廈門。此舉凸顯北京希望在全球環境治理上發揮更大影響力。

根據法新社取得的文件顯示，中國常駐聯合國代表團今天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），正式提出由福建省廈門市作為《海洋生物多樣性協定》（BBNJ）秘書處的所在地。

全名「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」的海洋生物多樣性協定將於17日正式生效，秘書處所在地預計今年稍晚決定。

除中國外，比利時與智利也在積極爭取成為秘書處設置地。

亞洲社會政策研究所（ASPI）中國氣候中心主任李碩表示，爭取設在廈門展現中國希望參與制定全球規則的意圖，是相當值得關注的一步。

就在幾天前，美國總統川普宣布美國將退出66個全球組織及條約，包括聯合國及非聯合國機構。

川普退出的組織與協議包含《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）等重要協議；後者是全球所有主要國際氣候協議的基礎，幾乎獲得全世界各國批准。

經多年延宕後，旨在保護公海的《海洋生物多樣性協定》去年9月獲60國批准。該法旨在保護全球海域中超越各國專屬經濟區、多樣化生態的區域。

環保人士指出，蘊含豐富動植物的海洋為地球提供半數氧氣，對應對氣候變化至關重要。

《海洋生物多樣性協定》生效後，其決策機構需與目前分散管理海洋不同層面的各類區域及全球組織協調合作，包括區域漁業機構和國際海底管理局等。

目前各國在海底管理局論壇上，就具有環境破壞性的深海採礦規則提案展開爭論。