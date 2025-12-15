擴大性罪行定罪紀錄查核機制 政府︰涵蓋志願工作者

政府昨起擴大性罪行定罪紀錄查核機制，涵蓋範圍延伸至志願工作者，包括義教老師、義務運動教練等，以加強保障兒童及精神上無行為能力人士。當局指，查核機制仍屬自願性質，由招募機構評估風險後決定是否查核，並由合資格申請人辦理。

為便利申請人，除灣仔警察總部及現有6間指定警署外，警務處新增將軍澳、上水及東涌3間指定警署，提供24小時指紋採集服務。申請人可透過網上平台遞交申請並預約提交指紋。

查核機制自2011年底推行，原涵蓋準僱員、續約僱員及外判員工。法改會於2022年建議擴展至所有現有僱員、自僱人士及志願工作者。政府已於2024年底完成第一階段，將涵蓋範圍擴至準自僱人士，並推出優化措施，包括網上申請、24小時指紋服務及延長有效期至36個月。

政府表示，將參考首兩階段經驗，適時考慮擴展至所有現有僱員及自僱人士，並會再公布詳情。

