擴建香港仔避風塘合約招標 工程料明年第2季展開需時約48個月

【on.cc東網專訊】土木工程拓展署今日(28日)刊憲，為擴建香港仔避風塘合約(合約編號CV/2025/02)招標，截標時間為2026年1月23日中午12時。工程預計於明年第2季展開，需時約48個月完成。

工程主要包括，在現有香港仔避風塘以南建造兩道防波堤，並在擬議東面防波堤上提供公眾登岸設施和休憩用地，以及為新防波堤進行相關的海床加固工程；在大樹灣建造一條連接擬議東面防波堤至海洋徑的行人步道和相關防止船隻碰撞系統；修改並改建位於海洋徑旁的現有防波堤為防波堤暨休憩用地；縮短及改建位於鴨脷洲東側的防波堤。

廣告 廣告

在香港仔海峽、近玉桂山與鴨脷排之間的連島沙洲處興建一道浮式防波堤形式的防浪牆；進行相關附屬工程，包括環境美化、渠務、公用設施、照明設備、機電工程，以及安裝街道裝置；及實施環境影響緩解措施和環境監測工程。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】