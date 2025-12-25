擴張科技版圖 輝達與Groq達授權協議、延攬高層

（法新社舊金山24日電） 美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天發布聲明說，輝達已和AI晶片新創公司Groq達成一項授權協議，並延攬其高階主管，凸顯這家AI巨擘正持續擴張其科技版圖。

Groq表示，高階主管的離職，是Groq與輝達（Nvidia）達成一項非獨家技術授權協議的一環，雙方都希望擴大低成本AI運算的可及性。

根據協議，Groq創辦人羅斯（Jonathan Ross）、總裁馬德拉（Sunny Madra）和其他團隊成員將加入輝達，以協助開發及擴大Groq技術的規模。

輝達在AI訓練晶片市場占據主導地位，使其成為全球市值最高的公司，但在AI推論（inference）領域正面臨日益激烈的競爭，不僅有超微（AMD）等傳統對手試圖挑戰其地位，還有Groq等專精「推理」的新創公司加入競逐。

AI推論是指經過訓練的AI模型，透過推理和預測生成回應的過程，例如聊天機器人ChatGPT回答使用者提問，或影像辨識系統辨識照片中的物體。

Groq在簡短聲明中表示，公司仍將維持獨立運作，並由愛德華茲（Simon Edwards）出任執行長一職。

美國財經媒體CNBC稍早報導輝達同意以200億美元（約新台幣6288億元）現金收購Groq，不過輝達執行長黃仁勳說，輝達並未收購Groq。

報導指出，這項安排類似所謂的「人才收購」（acquihire），這類做法在矽谷（Silicon Valley）日益普遍，大型科技公司挖角小型企業關鍵人才，留下規模縮小的公司本體。

舉例來說，美國科技巨擘微軟（Microsoft）2024年與AI新創公司Inflection AI達成授權與人才整合，Inflection AI共同創辦人蘇雷曼（Mustafa Suleyman）及多數團隊成員加入微軟，而Inflection AI仍以獨立公司形式運作。

此舉主要是為了規避競爭監管機構審查，因為近年來，監管單位對科技巨頭收購可能成為其競爭對手的公司愈發謹慎。

除了微軟，谷歌（Google）也曾採取類似行動，於2024年延攬Character.AI等AI新創公司的團隊。

臉書（Facebook）母公司Meta則在2025年豪擲143億美元投資Scale AI，並聘請其執行長汪滔（Alexandr Wang）領導新的「超級智慧」AI實驗室，被視為是迄今規模最大的人才收購案之一。（編譯：劉文瑜）