無人機巡邏

無人機巡邏

警方去年中推出「小型無人機行動調配」先導計劃，首階段在邊界警區和西九龍總區，分別進行自動化無人機庫巡邏和市區反罪惡高空巡邏。截至去年底，市區反罪惡高空巡邏共有13人被捕。計劃的第二階段於周五啟動，擴展至山頂、長洲和南丫島；市區反罪惡高空巡邏亦新增4個警區。警方期望無人機配合地面警員巡邏，更有效打擊罪案。

警方於去年5月推出「小型無人機行動調配」先導計劃，警務處行動部大型活動科重點及搜查組警司高仲英表示，截至去年12月31日，自動化無人機庫在打鼓嶺一帶的邊境路徑，合共巡邏664次。就市區反罪惡高空巡邏方面，無人機在西九龍市區合共進行302次高空巡邏，拘捕13人，包括3宗藏毒、4宗盜竊、6宗通緝人士，以及1宗未能出示身份證明文件。

廣告 廣告

計劃的第二階段於周五推出，自動化無人機巡邏的地區擴展至山頂、長洲和南丫島；市區則新增包括中區、秀茂坪、元朗和荃灣4個警區。警務處山頂分區指揮官李國耀稱，在山頂使用自動化無人機庫巡邏有數項優勢，包括可增加巡邏密度。無人機出動一次約20分鐘，已能覆蓋150公頃範圍，包括重點基建和較敏感的建築物；又可飛入叢林，利用熱成像技術偵察可疑人士，並可在空中擴播。他指，無人機最大優勢是可提供實時影像予報案室警員；更可透過影像監察外面情況。

無人機可覆高危地點 大範圍巡邏

警務處長洲分區指揮官劉鍵衡表示，長洲在假日和周末遊人眾多，自動化無人機庫巡邏有多項好處，包括是高空覆蓋減少盲點；長洲有不少橫街窄巷和行山徑，無人機可從高角度覆蓋高危地點，並利用高清內置攝影技術和熱成像識別可疑人士。此外，亦可在更短時間覆蓋原本須以步行巡邏的範圍，每次飛行15至30分鐘，便能覆蓋至少相當於步行1至2小時的路線。最後，無人機可有效監控人流，確保公眾安全。

實現一個機庫巡邏不同地區巡邏

高仲英表示，第二階段的無人機自動巡邏覆蓋範圍更廣，巡邏路線編程更多，實現一個機庫到達不同地區巡邏的目的；亦能與地面警員協作。而在市區反罪惡高空巡邏部分，各警區會因應罪案形勢和人手情況調配巡邏次數。他以秀茂坪警區為例，指當區地盤較多，相關案件亦較頻繁。

私隱方面，高仲英強調，首階段推出時已採取一系列保障措施，次階段亦有再參考私隱專員公署就無人機和閉路電視使用的指引，按需要優化；重申無人機巡邏以即時觀察為主，不會在無需要的情況下錄影，影像亦不會保留超過31天。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004619/擴至山頂長洲南丫島市區增4警區-警周五推第二階段無人機巡邏?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral