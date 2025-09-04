擺脫繁殖場悲歌 獲救英短貓貓踏上尋家之路

【動物專訊】雖然動物界呼籲領養取代買賣動物，並告訴大眾有關繁殖場唯利是圖，利用動物作為繁殖工具的悲歌，但仍有許多人依然寧願買賣動物。義工林小姐（化名）最近在港島繁殖場救出十多隻原用來繁殖的名種貓，繁殖商因嫌棄貓貓年紀大，狠心將他們遺棄。獲救的貓兒部分因缺乏照顧而體弱多病，部分更因而終身殘廢；但有部分倖存貓貓經治療後，活潑精靈，現需急尋領養。

義工林小姐表示，港島有人私人繁殖場飼養了十多隻名種貓，他們的生存環境惡劣，多年來被強制不斷繁殖。今年5月，義工先救出首批兩隻貓咪；6月再成功救出另外兩隻。該繁殖場主更以騰出空間飼養「更年輕、繁殖力更強」的新一批繁殖貓，因而棄養該批貓貓。

林小姐表示，獲救的貓貓因長期缺乏照料，骨瘦如柴，部分更因受傷未獲治療，導致終身殘疾（包括肢體萎縮、白內障及永久失明等)，令人心痛。

但亦有成功獲救的貓貓經過獸醫治療和義工悉心照顧，部分已完全康復，其中最親人、活潑的就是「丁丁」。丁丁，現時3歲，英國短毛貓，已絕育，性格溫順親人、任抱任摸、活潑好奇，會跳上床陪睡，懂得使用貓砂，還能乖乖被抱著剪指甲。

由於目前義工的貓舍已經爆滿，已再無能力接收其他需要救助的貓貓，所以包括「丁丁」在內的貓貓，急需尋找領養。

她表示，貓舍現有許多溫順親人的貓咪等待領養，這些貓咪甚至適合新手飼養。她希望若能為更多貓兒找到愛他們的主人，同時貓舍也可以騰出更多資源及空間，幫助更多急需救援的小生命。若有意領養或了解貓舍內其他溫順貓貓，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與林小姐聯絡。

