擺脫肌膚敏感循環！ 經皮膚科專家測試凡士林®「雪融霜」緩解7大敏感肌困擾

相信各位敏感肌人士一年365日深受乾燥、繃緊、粗糙、泛紅、刺癢”等不適感困擾，不但影響外觀，嚴重者更會整夜難以入睡，影響睡眠與生活品質。不少人誤以為敏感肌僅發生在換季及冬季時節，事實上在現今生活壓力、環境污染及不當護理等多重因素夾擊下，肌膚敏感已成為一年四季的常態。當肌膚頻頻發出警號，就需要揀選一款能夠有效紓緩敏感不適、同時深層修護肌膚屏障並提供長效保濕的產品，重拾健康舒適的肌膚狀態。

解構肌膚敏感的元兇 拆解肌膚屏障受損4大關鍵因素

肌膚的健康，很大程度上取決於肌膚鎖水屏障。由皮脂膜和角質層組成的屏障，如同肌膚的「防護牆」，負責鎖水保濕和抵禦外界刺激。一旦這道屏障功能受損時，肌膚水分會加速流失，導致乾燥脆弱；同時，空氣中的污染物、化學成分及致敏原等外來刺激物，將更容易滲透肌膚深層，引發炎症反應，繼而導致敏感症狀。

導致肌膚屏障受損及敏感問題惡化的主要因素包括：

環境因素： 天氣變化、空氣污染以及長時間處於乾燥的室內環境，均可能加速肌膚水分流失，削弱屏障功能。 生活習慣： 長期壓力、睡眠不足、飲食不均衡等，會影響身體的整體免疫機能，間接反映在肌膚狀態上。 產品選擇： 使用不適合敏感肌膚的護膚品，特別是含有酒精、人工香料、刺激性防腐劑等成分的產品，可能誘發或加劇敏感反應。 內在體質： 部分人士天生膚質較為敏感，或因身體狀況而誘發肌膚敏感。

經皮膚科專家測試 凡士林 ® 「雪融霜」為敏感肌提供全面修護方案

凡士林®「雪融霜」經皮膚科專家測試，證實其溫和性與高效性，適用於敏感、乾燥及極乾燥肌膚，為敏感肌人士提供專業級的安心保障。凡士林®「雪融霜」亦針對敏感肌常見的7大常見敏感肌困擾: 乾燥、繃緊、粗糙、泛紅、刺癢”、脆弱肌膚屏障及脫屑，顯著減少敏感肌反覆發作的頻率。

同時採用四重修護科技，旨在從「補水、穩固、平衡、強化」四方面全面改善肌膚健康，配方含有高達5%的複合Pro-Ceramide修護精萃，能顯著幫助肌膚重建屏障，有助於穩固角質層結構，鎖住水分並強化肌膚防禦力。結合4D玻尿酸°、益生元精華及復活草萃取，由內而外的深層補水，顯著提升肌膚的保濕度與彈性且增強肌膚的自我防禦能力，並提供72小時緩解反覆乾燥^，7天強修護#，皮膚含水量提高82%以上⁺，只需3天即可輕鬆打造柔嫩肌膚^。持續使用產品兩週⁺可改善皮膚鎖水能力，提升肌膚自身的鎖水能力，從根本改善乾燥問題。

有別於一般補濕產品，當凡士林®「雪融霜」接近人體肌膚溫度（約37°C）時便會即刻融化，觸膚瞬間迅速滲透，提供深層滋潤而不留黏膩感。

建議肌膚乾燥之人士可於沐浴後、睡前，或任何肌膚感到乾燥、不適時使用。沐浴後肌膚毛孔微張，有利於產品吸收；睡前使用則能讓肌膚在夜間修護黃金期獲得充分滋養。使用時，只需取適量凡士林®「雪融霜」均勻塗抹於全身肌膚，特別是容易乾燥或敏感的部位（如手臂、小腿、頸部等），輕輕按摩至完全吸收。

^聯合利華委託第三方機構 (中國, 2024)：32位受試者使用產品3天之問卷調查結果。需每天使用兩次。

“因乾燥引起的肌膚不適

°指SODIUM HYALURONATE, SODIUM ACETYLATED HYALURONATE, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE

⁺聯合利華委託第三方機構 (中國, 2024)：32位受試者使用產品14天之儀器測試結果。需每天使用兩次。

#聯合利華委託第三方機構 (中國, 2024)：32位受試者使用產品7天後，經皮水分散失率與使用前相比顯著改善。需每天使用兩次。