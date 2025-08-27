擺脫肥胖症 可防224種病

自1990年至今，全球肥胖率上升一倍，世衛以「全球性流行病」(globesity)來形容。為正視肥胖問題，香港中華醫學會、香港肥胖學會、香港代謝及減重外科醫學會合作組成「香港關注肥胖症聯盟」，希望提升公眾對肥胖症的認知，患者應積極尋求醫護人員協助。

香港中華醫學會會長兼呼吸系統科專科醫生陳真光表示，肥胖症是過多脂肪積聚引起的疾病，主要透過BMI及腰圍去量度，「BMI即體重(公斤)除以身高(米)的二次方，正常標準為18.5至22.9，如達23.0至24.9屬超重，25或以上則為肥胖。腰圍方面，男超過90厘米或女超過80厘米，就稱為中央肥胖。」

港肥胖率比國際高

本港衛生署數據指出，15至84歲人士中，32.6%為肥胖，22%超重，肥胖人口比率比國際數字的16%高出不少，大大增加肥胖相關疾病，如糖尿病、高血壓及心血管疾病的醫療開支。陳真光續指，「此外，睡眠窒息症、腎衰竭、失智症、慢性背痛等224種疾病都與肥胖有關，不得不提高關注。」世衛將發布治療肥胖的新指引，並考慮建議將相關藥物納入基本藥物清單；國家衛健委亦啟動了「體重管理年」，期望減少肥胖人口。

肥胖認知不足

至於港人對肥胖症的認知，早前一項調查發現，本港四成人屬超重或肥胖，而BMI合格的人士中，有8%人腰圍超出理想水平，或較易忽視肥胖問題；同時有14%超重或肥胖人士認為自己體重標準。香港肥胖學會會長兼內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，「加上近七成人不認為肥胖是病，有必要多做公眾教育，提醒市民肥胖的問題。」

調查同時發現，八成超重或肥胖人士患有長期病(高血壓、糖尿病、高膽固醇等)，惟37%人認為自己的長期病與肥胖無關；而超重或肥胖者中，分別有40%和54%出現關節痛和睡眠窒息症，比例明顯比體重正常人士為高。香港代謝及減重外科醫學會委員兼外科專科醫生林展滔認為，逾四成人未有正確管理體重，「而曾減肥人士中，76%出現反彈，甚至超過原先體重；惟76%超重或肥胖人士沒考慮求診。」

中央肥胖

嚴重可考慮醫療減重

肥胖症患者只要減重5%至10%，已可帶來代謝改善，若達到10%至15%，對某些慢性病更有正面影響。惟不少患者減重後身體會出現代謝適應去抵抗減重，以致體重反彈，香港肥胖學會前主席兼外科專科醫生徐俊苗認為，除改善生活習慣，嚴重肥胖症患者可考慮醫療手段減重，「常見有降低食慾的口服藥物、增加飽腹感及減慢胃排空的注射藥物，以及胃水球放置、胃旁路手術或袖狀胃成形術等方式，達到減重目標。」

香港代謝及減重外科醫學會主席兼外科專科醫生黃健鴻強調，肥胖是一種疾病，「我們建議加強基層醫療，鼓勵市民定期評估風險，及早發現和介入治療；推行肥胖症篩查計劃並設多學科減重門診，參考世衛建議，將新型藥物納入基本藥物清單及提供資助；同時聯合政府、學校、企業及醫療機構，推廣健康生活方式。」

