「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
擺脫肥胖症 可防224種病
自1990年至今，全球肥胖率上升一倍，世衛以「全球性流行病」(globesity)來形容。為正視肥胖問題，香港中華醫學會、香港肥胖學會、香港代謝及減重外科醫學會合作組成「香港關注肥胖症聯盟」，希望提升公眾對肥胖症的認知，患者應積極尋求醫護人員協助。
香港中華醫學會會長兼呼吸系統科專科醫生陳真光表示，肥胖症是過多脂肪積聚引起的疾病，主要透過BMI及腰圍去量度，「BMI即體重(公斤)除以身高(米)的二次方，正常標準為18.5至22.9，如達23.0至24.9屬超重，25或以上則為肥胖。腰圍方面，男超過90厘米或女超過80厘米，就稱為中央肥胖。」
港肥胖率比國際高
本港衛生署數據指出，15至84歲人士中，32.6%為肥胖，22%超重，肥胖人口比率比國際數字的16%高出不少，大大增加肥胖相關疾病，如糖尿病、高血壓及心血管疾病的醫療開支。陳真光續指，「此外，睡眠窒息症、腎衰竭、失智症、慢性背痛等224種疾病都與肥胖有關，不得不提高關注。」世衛將發布治療肥胖的新指引，並考慮建議將相關藥物納入基本藥物清單；國家衛健委亦啟動了「體重管理年」，期望減少肥胖人口。
肥胖認知不足
至於港人對肥胖症的認知，早前一項調查發現，本港四成人屬超重或肥胖，而BMI合格的人士中，有8%人腰圍超出理想水平，或較易忽視肥胖問題；同時有14%超重或肥胖人士認為自己體重標準。香港肥胖學會會長兼內分泌及糖尿科專科醫生袁美欣表示，「加上近七成人不認為肥胖是病，有必要多做公眾教育，提醒市民肥胖的問題。」
調查同時發現，八成超重或肥胖人士患有長期病(高血壓、糖尿病、高膽固醇等)，惟37%人認為自己的長期病與肥胖無關；而超重或肥胖者中，分別有40%和54%出現關節痛和睡眠窒息症，比例明顯比體重正常人士為高。香港代謝及減重外科醫學會委員兼外科專科醫生林展滔認為，逾四成人未有正確管理體重，「而曾減肥人士中，76%出現反彈，甚至超過原先體重；惟76%超重或肥胖人士沒考慮求診。」
嚴重可考慮醫療減重
肥胖症患者只要減重5%至10%，已可帶來代謝改善，若達到10%至15%，對某些慢性病更有正面影響。惟不少患者減重後身體會出現代謝適應去抵抗減重，以致體重反彈，香港肥胖學會前主席兼外科專科醫生徐俊苗認為，除改善生活習慣，嚴重肥胖症患者可考慮醫療手段減重，「常見有降低食慾的口服藥物、增加飽腹感及減慢胃排空的注射藥物，以及胃水球放置、胃旁路手術或袖狀胃成形術等方式，達到減重目標。」
香港代謝及減重外科醫學會主席兼外科專科醫生黃健鴻強調，肥胖是一種疾病，「我們建議加強基層醫療，鼓勵市民定期評估風險，及早發現和介入治療；推行肥胖症篩查計劃並設多學科減重門診，參考世衛建議，將新型藥物納入基本藥物清單及提供資助；同時聯合政府、學校、企業及醫療機構，推廣健康生活方式。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/健康/擺脫肥胖症-可防224種病/593586?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
港男法國被撞墮坡危殆 籌醫療專機回港救治 妻：感謝捐款人士幫助 (更新)
一名到正於法國旅遊的香港女子今日(26日)在社交媒體發文，其丈夫於8月24日(當地時間)在法國霞慕尼(Chamonix)行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。現急需210萬港元乘醫療專機回港救治，懇請有心人伸出援手，女子及後表示暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助am730 ・ 1 天前
11公司入選遊戲優化和推廣計劃 港企以遊戲推廣自家IP 倡關注精神健康
IP商品化已成為市場一大趨勢，而要令IP角色廣為人知，宣傳和推廣手法，以及滲透途徑均非常重要。有公司用電腦遊戲為媒介推廣自家IP人物，並盼引起公眾關注精神健康議題。相關公司在第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」入選將參加2025年東京電玩展，向潛在海外合作夥伴展示其作品，助本港遊戲向海外推廣。 由香港數碼娛樂協會主辦am730 ・ 14 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 居於中西區34歲男子曾到斯里蘭卡 今年累計個案12宗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】衞生防護中心表示，今（27 日）本港錄得一宗新增基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於中西區的34歲男子。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
Ray Online｜田北辰慶祝75歲生日 蛋糕設計別具意義！
日前行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀75歲大壽，由一眾支持者喺銅鑼灣街頭大派應援物，墟冚嘅場面引起唔少關注。相隔數日，實政圓桌立法會議員田北辰(田二少)都75歲生日！佢今日(26日)就喺Facebook分享自己生日活動，提到原來立法會辦公室同事每年都會為佢設計生日蛋糕，而今年主題就係「田北辰一直努力推動的多項惠民政策」am730 ・ 1 天前
調查指三成肥胖者自稱「微胖」 四成適中或過輕者想減肥 醫生：港人缺體重管理認知｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港關注肥胖症聯盟的調查發現，逾 3 成 BMI 25 以上、屬肥胖人士僅認為自己「微胖」；逾 7 成 BMI 低於 23，體重正常或過輕的人卻自認「肥胖」，更有近 7 成受訪者認為肥胖並不是一種疾病。聯盟成員指出，調查反映港人對肥胖症作為健康問題的認知不足，呼籲社會正視肥胖症，勸喻患者向醫護人員尋求協助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
近日，一款來自日本的檸檬飲品在社交媒體上引發熱議，許多網友聲稱其具有抗疲勞和消水腫的功效，甚至被封為「抗疲勞神器」，這款飲品在香港都能買到了！究竟這款飲品是否真如此神奇？Yahoo Food ・ 1 天前
烏冬熱量低＝健康？同品牌鈉含量可相差11倍！12款較低鈉烏冬名單/「這款」烏冬更是高纖之選｜營養師Audrey Tam
說到麵食，很多人第一時間會聯想到油麵、即食麵、拉麵等高脂選擇，因而努力避開。但你知道嗎？看似「白雪雪」、清淡「健康」的烏冬，其實亦可能是高鈉陷阱，若攝取過量，或會引致水腫、血壓上升，甚至加重腎臟負擔。Yahoo Food ・ 8 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 1 天前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李家鼎患胃炎暴瘦廿幾磅 醫生講解三大成因 鼎爺真係中其中一項？
人稱「鼎爺」嘅李家鼎因為主持《阿爺廚房》而成為飲食達人，更加開展餐飲事業。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 5 小時前
Chiikawa寶寶系列比原裝更萌更犯規！9月5日本開賣，準備迎接這群可愛寶貝了嗎？
日本超人氣 IP Chiikawa 又放大招啦！全新「Chiikawa Baby」系列即將在 9 月 5 日於東京、名古屋搶先上市，全國隨後跟上！這次所有角色都變成了軟萌的嬰兒造型，戴著可愛的圍兜、裹著溫暖的小被子，萌度直接破表！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 7 小時前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 4 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」
最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前