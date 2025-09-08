擺脫財赤 23/24年度立會盈餘2510萬 逾6.5萬訪客

【on.cc東網專訊】立法會主席將於9月10日的立法會會議，提交立法會行政管理委員會 2023/2024年度事務報告(包括帳目報表及審計署署長報告)。該報告指，在2023-2024年度，行管會獲得的撥款淨額為10.645億港元；年度內的盈餘為2,510萬港元。在本年報期內，傳媒及公共關係部在各接待處合共接待了65,215人次訪客。

該報告指在2023/2024年度，行管會獲得的撥款淨額為10.645億港元，其中3.580億港元用以支付議員的酬金及開支償還款額；另7.650億港元則用於秘書處的職員薪酬、一般開支及非經常經費。截至2024年3月31日，秘書處的編制共有686個職位，當中7名職員或約1.1%為殘疾人士。

審計帳目年度內的盈餘為2,510萬港元，而上一年度為401萬港元赤字。2024年立法會行管會資產淨值為3.69億港元，2023年為3.48億港元，增幅為6.12%。

年內傳媒及公共關係部為17,943名幼稚園及中小學學生合共舉辦了688場次的活動，包括125場網上活動及563場實體活動。該部共舉辦了12次「與立法會議員暢談」活動，當中包括兩場音樂表演，共有246名學生及83名議員參加。該部亦推出了「立法會教師培訓日」，共有67名中小學教師及10名議員參加。

在2023年4月1日至2024年3月31日期間，立法會共舉行37次大會，其中1次為行政長官2023年施政報告答問會；3次為行政長官互動交流答問會。翻譯及傳譯部為會議編製9,881頁正式紀錄的即場紀錄本；即場紀錄本經整理及翻譯後，英文本共有12,290頁，中文本共有9,413頁。

在環保方面，2023/2024年度，立法會及委員會會議時數由2022/2023年度的1,087小時增加10.6%至1,202小時。會議時數有所增加，但綜合大樓的用電量卻較去年度稍稍下降0.5%。用紙量則顯著減少16.73%，廢紙收集量亦大幅增加12.14%。為進一步加強環保措施，秘書處已計劃在2024/2025年度設置智能回收機、廚餘回收桶及廚餘機，以及在停車場安裝電動車輛充電器。

