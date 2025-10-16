攀越世界之巔的最後見證者 首支珠穆朗瑪峰登頂隊成員辭世 享年 92 歲︱Yahoo

Kanchha Sherpa (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)

【Yahoo新聞報道】曾跟隨首支登上珠穆朗瑪峰隊伍登頂的最後一名在世成員 Kanchha Sherpa 在尼泊爾首都加德滿都逝世，享年 92 歲。

綜合外媒報道，Kanchha 的家人表示，他近日身體不適，其後離世。Kanchha 在 1953 年以 19 歲之齡參與由 Edmund Hillary 及 Tenzing Norgay 帶領的歷史性登山行動，成為人類首次成功登頂世界最高峰的隊伍成員之一。

當年他以搬運工身份參與 35 人遠征隊，雖然毫無登山經驗，但在為期逾兩星期的艱苦旅程中，負責運送食物、帳篷及裝備至大本營，並是三名登山至 8,000 米 以上高度的夏爾巴人之一。

多名尼泊爾登山嚮導形容 Kanchha 是一位傳奇人物，亦是後輩登山者的啟發來源。Kanchha 其後繼續在喜馬拉雅山擔任高海拔搬運工約 20 年，直至妻子要求他停止冒險登山工作為止。

Kanchha Sherpa (Photo by ROBIC UPADHAYAY/AFP via Getty Images)

1953 年珠穆朗瑪峰登山隊的合照，Kanchha Sherpa 是 1953 年遠征隊中唯一在世的成員。(Photo by ROBIC UPADHAYAY / AFP) /