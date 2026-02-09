攜動植物返港需留神 去年錄逾500宗瀕危物種入境被截

【on.cc東網專訊】農曆新年將至，近日已錄得多宗市民從內地攜帶蘭花返港時被香港海關截獲的個案。漁農自然護理署今日(9日)表示，市民若計劃在香港以外地方購買動植物產品(包括網購)，應事先查證該物種是否屬受管制的瀕危物種。由於要分辨動植物產品是否源自瀕危物種可能並不容易，漁護署建議市民切勿購買未能確認是否受管制的產品。

去年，檢獲瀕危物種的個案超過500宗，包括蝴蝶蘭等人工栽培品種的蘭花、花旗參、乾海馬、天麻、石斛，以及列明的瀕危鯊魚魚翅等。

廣告 廣告

部分動植物遭過度採捕正面臨絕種的威脅，因此其進出口受《瀕危野生動植物種國際貿易公約》。香港透過《保護瀕危動植物物種條例》實施公約的規定，任何人進口、出口、再出口或管有瀕危動植物(包括其部分和衍生物)，均受許可證制度規管。任何人違反有關規定即屬違法(即使並非作商業用途)，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬港元及監禁10年，有關物品亦會被沒收。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】