攜手安成宰當評審 白種元重返黑白大廚2

[NOWnews今日新聞] 南韓知名廚師兼企業家白種元，今年5月因自家品牌捲入產地標示不實、違反《農地法》及衛生爭議，宣布全面暫停演藝活動，並強調會專注於公司經營。消息一出震驚韓娛圈，原先他是否能繼續參與《黑白大廚2》的錄製也成為外界關注焦點。然而隨著OTT平台Netflix 2日在首爾舉辦的《綜藝節2025發表會》上正式宣布，《黑白大廚2》將於12月如期上線，並由白種元與安成宰一同擔任評審，這也意味著他將在沉寂7個月後，重返大眾視野。
《黑白大廚2》製作完成 年底如期上線
據韓媒報導，《黑白大廚2》早在去年12月就展開參賽者招募，今年2月報名人數突破千人，整體拍攝已經完成。製作團隊透露，本季節目延續首季的競賽架構，依舊由白種元與安成宰坐鎮評審，將帶領選手展現廚藝與創意。
Netflix之所以決定如期公開，主要考量到節目牽涉龐大製作規模，包括百名廚師、逾300名工作人員及無數參賽者的心血，若因個人爭議全盤喊停，恐讓眾人的努力付諸流水，因此選擇交由觀眾來評斷。
爭議纏身 道歉後轉戰企業身份
白種元今年初因「午餐肉」定價爭議引爆話題，接著陸續被媒體揭露品牌存在產地標示不實及農地使用違規等問題，事件延燒後他於5月正式鞠躬道歉，並宣布停止演藝活動，僅以企業人身份專注於The Born Korea的發展。
白種元當時表示：「往後我將不再以藝人身份活動，而會以企業人的角色，把熱情與精力放在公司成長與加盟店的發展。」這番話顯示他有意淡化個人光環，轉而肩負企業責任。
推出共生計畫 積極重建形象
事件發生後，The Born Korea於6月啟動規模達3000億韓元（約新台幣72億元）的加盟店支援計畫，並成立「共生委員會」，邀請加盟主、公司高層與外部專家共同參與決策，以改善內外部關係。
白種元更被爆自掏腰包100億韓元（約新台幣2.2億元），協助共生委員會運作，展現積極扭轉形象的決心，如今他即將透過《黑白大廚2》回歸，勢必將面臨觀眾檢視，不僅是對節目的挑戰，也是他能否在演藝與企業兩端重新站穩腳步的關鍵時刻。
