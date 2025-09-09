支持香港精英運動員在國際體壇勇闖高峰｜「騰峰計劃」創辦人許建德 x 香港匹克球運動員陳詠悠

Pinnacle Project

The JESSICA Company創辦人Jessica Ng、香港知名賽車運動員許建德（Jonathan），以及前香港首席女網球運動員陳詠悠（Venise）都同樣熱愛運動，三人深入探討了體育運動如何帶來激勵和團結的力量，以及為香港創造更美好的未來。

Original text in English: Caroline Tam

Photo: Raymond Chan

Art Direction: Sol So

Jonathan是首位贏得歐洲24小時系列賽（24H Series European Series）分站冠軍的香港賽車運動員，為了提升本港頂尖運動員的水平，他創辦了「騰峰計劃」（Pinnacle Project），這個與「青途發展社區發展協會」合作營運的非牟利計劃是香港首個完全由運動員管理的體育基金。「『騰峰計劃』以發掘和培育體育人才為使命，為具有潛力的香港運動員提供支援，協助他們在國際體壇勇闖高峰。這個計劃打破傳統的運動資助模式，在進行決策的過程中以運動員作為考量核心。」

許建德（Jonathan）

此計劃的委員會由退役及現役運動員組成，除了Jonathan外，還有Venise、香港傳奇賽車手歐陽若曦等，負責審核申請。入選的運動員會獲得多方面的支持，包括個人化財務方案、運動品牌化和公關宣傳，以及與國際網絡建立聯繫。

作為委員會成員之一的「前香港網球一姐」Venise近年轉換賽道，成為了一名匹克球運動員。網球運動員生涯中的經歷和挑戰，激發了她積極為其他運動員提供支持，「當時我經常要到外地參加國際性網球比賽，費用十分高昂，我認為資源並不足夠，因此，我真的希望可以盡我所能去幫助其他運動員。」有份參與篩選申請者的Venise，尤其關注網球運動員，但同時對其他運動項目保持開放態度。她的選拔標準是代表香港參加國際性賽事的運動員，確保他們有明確的資金計劃，並有專人指導他們如何有效地運用資金及分配資源。談到對年輕運動員的建議，Venise表示：「盡量專注於你正在做的事情，如果你真的決定要走這條路，就必須全情投入，全力以赴。」

陳詠悠（Venise）

由Jessica創辦的「JESSICA Charity Foundation」致力支持女性和青少年參與壁球運動，並建立一個更大型的運動社群。她指出：「我們最初只贊助兩隊女子壁球隊，如今已擴展至5隊，並希望成立一所學院。」相較於「騰峰計劃」的精英選拔制度，Jessica著重大眾的參與，藉此培養運動員的生活技能，以及促進文化交流。「對青少年球員來說，出國比賽為他們帶來建立友誼的機會，並且讓他們了解世界各地青少年球員的訓練方式、體育文化和比賽策略。」

Pinnacle Project

Jessica、Jonathan和Venise肩負著一個共同的使命：利用運動的力量去激勵和團結大眾。透過針對性的支持和開放的視野，「騰峰計劃」將逐步塑造香港體壇的未來，成就一位又一位冠軍運動員。正如Jonathan所言：「無論是哪一個運動項目，只要我們能夠為發掘下一位體壇英雄貢獻一分力量，那就已經足夠了。」

專訪全文：

Jonathan Hui and the Pinnacle Project: Elevating Hong Kong's Champions

