支援兒童｜專業院校發起玩具募集及贈送行動 註冊遊戲治療師轉贈受災兒童

大埔宏福苑五級火對受災家庭造成的連串影響，除了日常生活，痛失至親及家園的傷痛，精神及情緒支援亦是長期的需要，而兒童心靈的創傷更是需要療癒。香港浸信會聯會專業書院發起「Toys for care . play for good」玩具募集及贈送行動，希望透過專屬孩子的玩具，搭起療癒的橋樑。

院校表示計劃推出24小時，已初步收到超過100位由學校及機構轉介的各類玩具。（圖片來源︰香港浸信會聯會專業書院Facebook）

註冊遊戲治療師轉贈受災兒童

香港浸信會聯會專業書院在社交平台發布「Toys for care . play for good」玩具募集及贈送行動，由即日起收集100%全新或未拆盒玩具，所有玩具會由註冊遊戲治療師按兒童年齡及需要轉贈予兒童手上。

想捐贈的玩具需符合以下條件：

對象： 3-12歲孩子

可提供的玩具種類 :

安撫類： 柔軟毛公仔/洋娃娃、廚房玩具

創造類： 積木、拼圖、樂高、畫筆與畫簿

互動類： 桌上遊戲、益智玩具

運動類： 小皮球、飛盤

註︰暫時只收集100%全新或未拆盒玩具、體積不宜太大，建議尺寸不超過40 x 40cm

收集玩具地點︰九龍尖沙咀柯士甸道33-39號創德樓2/F（香港浸信會聯會專業書院）

收集時間︰星期一至六，上午9時至1時；下午2時至7時

截止日期︰請留意香港浸信會聯會專業書院社交平台公佈

如學校有需要玩具包，亦可填妥表格，書院將直接與學校聯絡。

