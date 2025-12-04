支援兒童｜專業院校發起玩具募集及贈送行動 註冊遊戲治療師轉贈受災兒童

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大埔宏福苑五級火對受災家庭造成的連串影響，除了日常生活，痛失至親及家園的傷痛，精神及情緒支援亦是長期的需要，而兒童心靈的創傷更是需要療癒。香港浸信會聯會專業書院發起「Toys for care . play for good」玩具募集及贈送行動，希望透過專屬孩子的玩具，搭起療癒的橋樑。
註冊遊戲治療師轉贈受災兒童
香港浸信會聯會專業書院在社交平台發布「Toys for care . play for good」玩具募集及贈送行動，由即日起收集100%全新或未拆盒玩具，所有玩具會由註冊遊戲治療師按兒童年齡及需要轉贈予兒童手上。
想捐贈的玩具需符合以下條件：
對象： 3-12歲孩子
可提供的玩具種類 :
安撫類： 柔軟毛公仔/洋娃娃、廚房玩具
創造類： 積木、拼圖、樂高、畫筆與畫簿
互動類： 桌上遊戲、益智玩具
運動類： 小皮球、飛盤
註︰暫時只收集100%全新或未拆盒玩具、體積不宜太大，建議尺寸不超過40 x 40cm
收集玩具地點︰九龍尖沙咀柯士甸道33-39號創德樓2/F（香港浸信會聯會專業書院）
收集時間︰星期一至六，上午9時至1時；下午2時至7時
截止日期︰請留意香港浸信會聯會專業書院社交平台公佈
如學校有需要玩具包，亦可填妥表格，書院將直接與學校聯絡。
