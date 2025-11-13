支援全國第12屆殘疾人運動會 調景嶺體育館11.26至12.17暫停開放

【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。

now.com 體育 ・ 14 小時前