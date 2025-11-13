支援全國第12屆殘疾人運動會 調景嶺體育館11.26至12.17暫停開放

專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
全運會・網球｜奧運金牌鄭欽文因傷退賽 王欣瑜升做頭號種子
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，原定代表湖北出戰網球女子單打的中國「一姐」鄭欽文，今天宣布因傷退賽。湖北省體育代表團證實，鄭欽文右肘傷勢尚未完全康復，為免影響長遠職業生涯，決定讓鄭欽文退出本屆全運會。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
醫療過失？前魔將索逾百萬鎊賠償
【Now Sports】《每日郵報》透露，目前效力般尼的杜安錫比，正向曼聯提出一項超過100萬鎊的訴訟，指控前東家在醫療建議方面存在「醫療過失」。從曼聯青年軍出道的杜安錫比（Axel Tuanzebe），效力前東家期間經歷多次傷患，包括2019/20年球季曾在12月時受傷後提早收咧，而這次傷患也成為其訴訟案的重點。根據案件細節披露，杜安錫比當時被判斷左側椎弓骨折，屬下脊椎的壓力性骨折損傷，令他感到顯著疼痛和不適，而這名後衛在2022年7月再次遭遇同樣的腰椎右側損傷，令傷情變得複雜。他控訴紅魔醫療團隊未有將傷患情況，轉介至專業的運動脊椎外科醫生，也未給予他足夠的休息時間來恢復傷勢，導致這一傷患變成慢性疾病，影響了他的職業生涯發展及收入。杜安錫比於今年7月向高等法院提出訴訟，根據了解，如果贏了官司，可向曼聯索償超過100萬鎊，但紅魔暫時拒絕就事件發表任何評論。now.com 體育 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 14 小時前
美國眾議院通過一項臨時支出法案 政府停擺即將落幕
【彭博】— 在美國眾議院通過一項臨時撥款法案後，政府停擺將在幾個小時內結束；總統特朗普與國會民主黨人持續六周的對峙，造成全國航班受到干擾並延誤了數百萬人的食品援助。Bloomberg ・ 2 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 12 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
熱氣球嘉年華︱消委會接347宗投訴涉近35萬 稱主辦方已完成退款 回顧甩轆爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】原定 9 月初在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，因牌照問題未能載人乘坐熱氣球升空，引起大批已購買門票的市民不滿。主辦機構盛事（亞洲）其後宣布全數退款，並承諾在本月（7日）前完成退款，其間與消費者委員會保持溝通。消委會回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款。截至本月 10 日，消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉2025︱民建聯陳克勤疑借小學禮堂宣傳 校方聲明：不符借場原意 陳：溝通不足致誤會︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，今日起舉辦選舉論壇炒熱氣氛。其中報名參選新界東北地區直選的民建聯陳克勤，日前被指在大埔區一間小學禮堂疑作選舉宣傳。涉事學校事後發聲明表示，有團體借用場地作義工培訓，但加入宣傳活動，與學校借出場地的原意不符，並強調校方「無意參與或支持任何與候選人相關的選舉活動」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
三獅補選查禾查路巴
【Now Sports】隨著兩名紐卡素球員哥頓及樸比因傷退出英格蘭國家今期大軍名單，領隊杜曹決定補選車路士後衛查禾查路巴，以及曼城副選門將查福特，應付今個國際賽期。查禾查路巴曾經於今年5月友賽塞內加爾時，獲得杜曹首次徵召，並且得到出場機會，這位26歲後衛在杜曹領車路士時，於2021年首度替倫敦球會披甲。至於查福特自從當拿隆馬加盟曼城後，便一直退居後備。另外，水晶宮後衛基爾上周歐洲協會聯賽贏阿爾克馬爾後，腳部受傷，但他仍有向「三獅軍團」報到，杜曹會視乎其情況，以決定其上陣機會。英格蘭今個國際賽期日，會在世界盃歐洲區外圍賽對阿爾巴尼亞及塞爾維亞，而「三獅軍團」已經取得決賽周資格。now.com 體育 ・ 1 天前
寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」2026 年 2 月 5 日開幕！門票詳情公開
今夏官宣的首間常設寶可夢主題樂園「PokéPark Kanto」（寶可樂園：關都）現在終於確定了開幕的具體時間，2026 年 2 月 5 日起各位訓練家便可前往地處日本關東的讀賣樂園感受探險、對戰以及與寶可夢互動的魅力。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
【全運】刷新200混亞洲紀錄 于子迪：再努力練習
【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。now.com 體育 ・ 14 小時前
全運會・游泳｜何詩蓓200米自由泳第2快晉級決賽 周四晚上衝擊全運會個人首金
香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周三晚上出戰全運會女子200米自由泳準決賽，與廣東名將李家萍及港隊隊友馬紫玲同組。Siobhan排在第5線出擊，首100米以56秒90完成，明顯保留體力，最終以1分56秒73完成，全場總排名第2，輕鬆晉級決賽。李家萍則以1分55秒81游出全場最快時間，排名第1晉級；馬紫玲以2分00秒50完成，排名第16，未能躋身決賽。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
全運會2025｜6大人氣餐廳優惠 大快活$68食原隻烤春雞／免費送厚豬扒、小食／山見台式火鍋送和牛
第十五屆全運會於11月9日至11月21日舉行，香港多間餐廳為鼓勵全港市民撐港隊，為香港運動員打氣，推出限定飲食優惠，齊齊見證港隊再創佳績！Yahoo著數專員為大家精選6大餐廳優惠，即睇內文了解更多詳情！YAHOO著數 ・ 1 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
NBA | 比爾重傷賽季玩完 快艇變輸家
洛杉磯快艇後衛比爾因髖部出現骨折，決定接受手術，今季轉會快艇只上陣六場，便提早結束賽季。快艇成為大輸家，今季成績強差人意。Yahoo 體育 ・ 3 小時前
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 1 天前
艾華士任狼隊主帥
【Now Sports】英格蘭超級聯賽隊伍狼隊，周三正式宣佈聘請艾華士出任領隊一職，並且會向他所屬球會、英冠的米杜士堡付解約金。現年42歲的艾華士（Rob Edwards）決定離開現時執教的米杜士堡，接受擔任英超領隊挑戰，簽約狼隊3年半，合約至2029年。當狼隊早前炒掉前任領隊域陀皮利拉後，已經開始接觸米杜士堡，以商討撬走艾華士的可能，只是米堡方面拒絕讓當時人與狼隊洽談。不過，一切在上周有了新發展，米杜士堡願意接受狼隊就艾華士的賠償金額，故決定放人。艾華士之前帶領盧頓於英超角逐，而他球員時代也效力過狼隊，從2004至2008年為止。now.com 體育 ・ 13 小時前