支援火災｜受災DSE考生感壓力 發文即獲各方支援：免費補習、送課本、提供學習空間

火災無情，香港人有愛！一個於大埔宏福苑五級火受災的26年DSE考生於社交平台發文表達感受，嘆一夜間家園盡毀，亦要照顧同住公公婆婆處理後續申請援助事宜，感到徬徨。帖文一出，即獲各方支援！有網友留言可免費為樓主補習、有場地可提供學習空間，林溢欣老師（YY）亦表示可安排任何科目筆記及資源，一呼百應！

一個受災的26年DSE考生於社交平台發文表達感受，嘆一夜間家園盡毀，感到徬徨。（圖片來源：Threads）

發文即獲各方支援

於大埔宏福苑五級火受災的26年DSE考生於Threads發文表達感受，對家園盡毀十分徬徨。即獲大量有心人士回應，並提供各種幫助。林溢欣老師（YY）回覆：「如果你需要任何科目筆記、資源，請DM我。我可以安排同事一併為你準備，你將有限的心力先幫屋企老人家申請後續嘅援助同埋住屋嘅安排，其餘時間就好好讀書。」

廣告 廣告

大埔香港華人基督會麗禾堂「禾里」共享空間亦留言提供免費自修室；有大學生表示可免費為樓主補習、捐出歷屆試題及課本，十分有愛。

林溢欣老師（YY）留言鼓勵及支援。（圖片來源：Threads）

大埔香港華人基督會麗禾堂「禾里」共享空間亦留言提供免費自修室。（圖片來源：Threads）

不少網民留言可以幫樓主補習。（圖片來源：Threads）

此外，出版集團「聯合新零售」致函各校長，宣布為受災學生免費提供課本；香港電子教科書協會、天利行等聯合發起招募捐款，亦接收手機、書本及衣物等，查詢電話2851 3822。

想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁