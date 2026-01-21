支聯會案周四早上西九龍法院開審 司法機構：正庭設69公眾席

支聯會被指煽動顛覆國家政權案，周四（22 日）早上 10 時將在西九龍法院（暫代高院）開審，李卓人、鄒幸彤將抗辯，而何俊仁改擬認罪，料亦會同日處理答辯。



司法機構周三公布，正庭將設 69 個公眾席，連同 7 個延伸庭的座位，公眾籌共有 551 張。



司法機構：正庭設 69 公眾席

司法機構周三在網站公布，指支聯會案將實施特別座位安排，公眾要取籌方可進場旁聽，而籌號以先到先得、每人一張的方式派發。正庭共有 69 張籌，另設 7 個延伸庭，而所有法庭合共設 551 個公眾席，另設 100 張後備籌。

前支聯會常委岳君周一下午開始在法院外輪候旁聽，《法庭線》記者連日在法院外觀察，發現隊伍有人在 WhatsApp 稱「收錢幫呀爺做野」，記者追問下，該男子稱「無嘢講」（見報道）。

李卓人、鄒幸彤將抗辯

本案 4 名被告依次為：香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁和鄒幸彤。李卓人、鄒幸彤擬不認罪；何俊仁擬改認罪。而已被公司註冊處剔除的支聯會，則因不答辯而按例被視為不認罪。

4 被告同被控「煽動顛覆國家政權罪」，指他們煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為。

支聯會由破產管理署延聘的資深大律師林芷瑩代表；李卓人、何俊仁由大律師沈士文、梁麗幗、胡栢昌代表；鄒幸彤則自辯。律政司一方由刑事檢控專員黎嘉誼、助理刑事檢控專員張卓勤、高級檢控官吳加悅代表。

支聯會被指煽顛案・開審前整合｜首案高院審 「五大綱領」違憲否料成焦點

爭議「結束一黨專政」是否違憲

案件圍繞支聯會在 1989 年成立至 2021 年解散，逾 30 年間沿用的「五大綱領」涉否顛覆國家政權。控方指控被告在《國安法》實施至他們被捕期間，「以所謂民主或六四事件之名，配合針對國家的負面內容，來鼓吹或宣傳支聯會的組織和主張」，而綱領中的「結束一黨專政」，必然涉以違憲的非法手段顛覆政權。

本案是首宗在高院審理的煽動顛覆國家政權案，由《國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。按條文的兩級罰則，若屬「情節嚴重」，最高可判監 10 年。

李、鄒自 2021 年 9 月被起訴一直還押，何則曾准保釋約 7 個月，3 人至開審當日已還押逾 1,300 至近 1,600 日。

