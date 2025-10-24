葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
支聯會案｜再押後至1月22日開審 李卓人何俊仁和鄒幸彤已還押逾千日
已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁及鄒幸彤被控港區國安法下的煽動他人顛覆國家政權罪，3人還押已逾千日。案件早前押後至11月開審，如今再次押後至明年1月22日開審。
改為明年1月22日開審
何俊仁的代表律師早前在庭上指，何俊仁擬認罪。法官早前排期至11月11日開審，預計審訊需時75日。司法機構網頁顯示，案件改為明年1月22日開審。下月3日則如期審理鄒幸彤的撤銷公訴書申請，為期1日。
支聯會、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/支聯會案-再押後至1月22日開審-李卓人何俊仁和鄒幸彤已還押逾千日/611847?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
