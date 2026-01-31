支聯會案Day6 控方播李卓人美國國會發言片 官稱或涉勾結罪指示跳播

支聯會被指煽顛案周五（30 日）踏入第六天審訊，控方再播 20 條片段證據，法官李運騰指示跳播或停播當中 9 條。就李卓人出席美國聽證會片段，官指李的發言或涉勾結外力罪，要求跳播，而李在另一片段提及身負另案，官則指法庭毋須知悉（詳見內文圖）。



官另指，料下周一可播畢片段，而控方只傳兩證人，即控方案情預料可在下周四完結，另就旁聽人士叫口號、打氣作出警告，指再有同類情況會被驅逐出正庭。



第五日審訊｜李卓人發言謄本再錯 「709大搜捕」寫成「不清楚的大搜捕」

官料下周四完成控方案情

控方周五播畢 20 條片段後，法官李運騰表示或可在下周一（2 月 2 日）播放餘下片段，並在下周四完成傳召控方證人，稱「差唔多控方案情就係咁多⋯我哋原先訂咗 70 幾日㗎喎，淨返落嚟嗰啲點用呢？唔緊要啦，我哋過個早年啦⋯都唔係話 70 幾日就要用晒佢嘅⋯不過睇下點樣善用啲時間」。

控方另在法官提問下，透露擬傳召兩名警方證人，分別對 2020 年及 2021 年六四晚會發出「反對通知書」。辯方則預料盤問需時 1 至 2 天。

控方播 20 片段

其中 9 段官跳播或停播

控方播放的 20 條涉案片段，橫跨被告在《國安法》實施前後的發言或訪問，包括何俊仁和李卓人多次稱仍會堅持支聯會五大綱領之一的「結束一黨專政」。法官在播放其中 9 條片段時，以內容重複、與案無關等理由，指示控方跳播或停播部分內容。

其中一段是李卓人在 2020 年 7 月 1 日以視像方式，在美國國會有關《國安法》的聽證會發言，法官李運騰要求跳過李對美國《香港避風港法案》的意見，認為與本案控罪無直接關連，更指可能與「勾結外國勢力底下要求外國制裁」有關，「可能顯示到佢干犯咗其他罪行喎」。

官指或與勾結罪有關

有偏頗效果

李卓人一方的大狀梁麗幗同意該部分毋須播放，指稍後會與控方商討如何處理。

李運騰續質疑片段可能帶來偏頗效果，「有陣時我哋告佢 A 罪，你（控方）又用一條冇控告佢嘅 B 罪去呈堂，會唔會 more prejudicial than probative（偏頗性大於證據價值）呢？」

控方其後繼續播放聽證會的片段，期間法官多次打斷指涉及其他發言者，包括美國國會議員及前香港眾志主席羅冠聰。李運騰質疑羅非本案被告或同謀者，與支聯會沒太大關係，問需否播放？

主控黎嘉誼則指，片段「有少少前文後理」，若辯方不反對可繼續播放。李運騰指示毋須播放，指羅的發言「都係代表自己，唔係代表支聯會」。

官跳播其他片段

指重複叫口號、涉他案

官另指示跳播的影片，包括李卓人 2020 年在支聯會六四長跑，以及在首次被禁的六四集會上發言，法官指李卓人僅重複叫喊「結束專政」等口號，指示毋須繼續播放，另跳過李在集會上點蠟燭的片段。

至於李接受《大紀元》訪問談及自己身負數宗示威案的片段，官打斷指，法庭毋須知道被告的其他刑事案件或紀錄。辯方指同意法庭觀察，官着辯方應「早啲提出」，並指示控方跳播片段，重申「法庭唔會畀比重，亦都唔會受到呢啲嘢影響」。

何俊仁 4 片段跳播、停播

4 條牽涉何俊仁的片段，亦被法官指示跳播或停播，理由包括重複、與案無關等，當中兩段是《國安法》前片段，為《大紀元》於 2019 年 9 月 11 日及 27 日發布的何俊仁訪問。

庭上播放 9 月 11 日片段期間，李運騰叫停，稱「琴日好似睇過類似嘅嘢⋯如果有唔同嘅人，每次都睇同樣嘅說法，同一番說話，係咪有需要睇晒呢」，又稱何俊仁引列寧為例已非首次聽到。李運騰另問辯方有否要求播放。辯方否認，李遂指示此片段改以謄本處理。

播放 9 月 27 日的片段時，主控、律政司張卓勤突自行提出因應法官看法，認為單獨涉何的發言，可改為謄本處理以省法庭時間。惟李運騰表示「咁又唔係幾好」，指因控方擬引「共謀者原則」。

張卓勤稱，該原則是應用於《國安法》之後的證據。李聞言稱「哦，咁樣⋯呢個（片段）係國安法之前，你用唔到」，遂指示若此片段是作為背景資料則毋須播放，除非辯方有要求。

另外兩段被跳或停播片段，均為《國安法》後，當中一段是 2020 年 7 月 1 日何俊仁在街頭接受《大紀元》訪問，李運騰指何談及不滿《國安法》，似乎與支聯會五大綱領無關，「你唔係告佢反《國安法》，係告佢『結束一黨專政』個含意，變咗我一路睇睇睇、揭揭揭⋯好似⋯唔係好關我哋今次個控罪喎。」

另一主控、律政司黎嘉誼稱是其中一項環境證供，顯示被告「堅持佢嘅嘢」。李遂答「講咗好多次我哋都知嘅」，遂下令以謄本處理。

餘下一段是《名家論正》同月 9 日發布何俊仁的訪問，李運騰指「都係講緊反送中或者係逃犯條例」，指示跳播。

李運騰另停播 2019 年六四集會片段，當時控方播畢鄒幸彤致悼辭、何俊仁發表大會宣言等環節。李運騰表示，「我見到下面係關於收拾垃圾嗰啲，我諗我哋唔使睇啦」。張卓勤指，此是考慮了辯方要求，其後稱「如果係咁樣，可以用謄本處理」。鄒幸彤澄清，「嗰啲係控方自己提議要播㗎，唔關我哋事」。

控方稱李卓人 3 人言行

可指證支聯會意圖

庭上亦再度處理控方如何應用「共謀者原則」。支聯會代表、資深大狀林芷瑩稱，控方新提供文件顯示將引用 9 條影片證據指證李卓人、鄒幸彤，但不是支聯會。

黎嘉誼表示，控方不是直接把片段引用「共謀者原則」來指證支聯會，而是引用「指導意志」（directing mind and will）及「識別原則」（identification doctrine），意即李卓人、何俊仁、鄒幸彤作為公司架構高層，他們的言行和意圖亦可作為支聯會的意圖。

旁聽者高呼「頂住呀」

官警告可驅遂出庭

另外，午休散庭時有旁聽人士在法官離開之際，向被告欄高呼「頂住呀人哥，彤彤，頂住呀」，被法庭保安員口頭阻止。

下午開庭後，法官李運騰警告不論法官是否在場，均不准喧嘩，「唔可以叫口號，或者打氣都係唔得嘅」，稱否則會請保安員要求相關人士離開正庭，「咁聽審就要去隔離庭睇」。法官陳仲衡指不是針對說話的內容，「不論叫被告加油、控方加油，甚或叫法官加油，都係唔恰當」。

