支聯會案Day8 辯方盤問提八九民運及政府鎮壓 控方反對 官指適可而止
支聯會被指煽顛案周三（4 日）踏入第八天審訊，控方案情完結，官押後至 3 月 9 日續審，將處理李卓人一方提出毋須答辯，以及「共謀者原則」爭議。辯方透露若法庭裁定表證成立，李卓人擬作供，包括講述支聯會成立的歷史。
2020 年六四集會首次被禁，警司周詠儀在盤問下稱當年考慮衞生安全，是「國家安全觀」一部分，其後確認當時《國安法》尚未實施，故反對理由不包括其他範疇的國家安全。周又供稱，不知道支聯會有五大綱領，亦不知其中一綱領是「結束一黨專政」。
辯方在盤問時說出八九民運背景，稱「六四事件係愛國民主運動嘅轉捩點⋯在政府鎮壓之下結束」。控方反對，官准提問但着辯方「適可而止」，指內容對雙方案情都沒幫助。
Day7｜控方播畢50呈堂片料本周完成案情 李卓人一方將提毋須答辯
辯方透露李卓人擬作供
周三審訊，47 人案的已出獄被告吳敏兒、岑子杰到庭旁聽。吳與李卓人均曾為職工盟及工黨成員。散庭時，李卓人笑望旁聽揮手，以右手作出致敬及「OK」的手勢。鄒幸彤則靠着被告欄的玻璃窗，向旁聽人士做心形手勢，及以口形說「新年快樂」。
控方應李卓人一方要求，傳召對 2020 年六四集會發出「反對通知書」的警司周詠儀作供。李卓人一方的大狀沈士文盤問時，兩度透露若案件表證成立，李擬出庭作供，將講述支聯會成立的歷史，該部分「都會係辯方案情嘅份量」。
法律101｜何謂「表證成立」？裁定表證是否成立之前，法庭在考慮甚麼？
反對 2020 年六四集會
警司：着重衞生安全
綜合庭上，警司周詠儀於 1998 年入職警隊，現駐警務處行動部。2020 年 4 至 6 月，她負責考慮支聯會維園六四集會申請，並在 6 月 1 日發出「反對通知書」。辯方僅李卓人一方盤問，而控方沒有覆問。
沈士文先就「反對通知書」的範疇盤問，指載有 4 個反對原因，包括冠狀病毒具高度傳染性、專家指應減少社交接觸等。周詠儀同意。
沈遂指，該些原因與國家安全無關。周答，「誒我唔能夠完全同意⋯⋯當時我好着重嘅係衞生安全，（佢喺）國家安全觀入面係好重要嘅」。法官李運騰打斷指，似乎除了公共衛生，「睇唔到你有其他呢個國安有關嘅考慮喎」。周答，「國家安全觀係好闊嘅，涵蓋好多範圍，而當時衞生安全我會特別着重」。
李運騰追問周，其他國家安全可在其提供的理由中哪處看到？周答「我會特別着重衞生安全」。李打斷指「唔係着重呀」並重申問題。
周稱「當時因為《國安法》未成立⋯⋯我主要係以最適合嘅法例，而我以衞生安全，引用 599G 嚟去⋯⋯」李運騰遂打斷指，「換句說話，即係睇唔到啦，係咪？你畀嗰幾大理由入面？」周表示「可以咁講」。李遂說，「咁直接答就得㗎喇」。
警司：考慮申請時不知國家修憲
沈士文其後問，周詠儀 2020 年考慮申請時，「腦入面有無一個知識，我哋國家當時行緊嘅憲法，係有修改，加咗一個講法呢，就係『共產黨領導』，出現咗喺憲法之中呀？」周稱不知。
沈再問，自《公安條例》下公眾集會需申請「不反對通知書」起，支聯會時至 2019 年，每年都獲警方發出「不反對通知書」。周表示「而家我做警察，呢一刻嘅身分我知道，我知道過去 30 年都係可以舉行呢個集會」。法官陳仲衡打斷指，以市民身分都會知道。周同意。
沈續指，1989 年至 2019 年，支聯會在 30 年間都獲政府批准租用維園作六四集會。李運騰打斷，向周稱「你如果話唔知無人怪你，因為你唔係食環署」。沈表示「康文署呀法官閣下」。李遂笑說，「我都搞錯啦」。
沈再問周，知否 30 年間，警方都在六四集會中維持秩序？周在追問下指自其當差起知道。沈追問，周處理申請時知否支聯會「五大綱領」？周答當時申請提及目的是自由、真相，「冇同呢『五大綱領』掛勾」。
陳仲衡問，「我諗個問題係，你知唔知支聯會有『五大綱領』」。周答，「我唔知道佢有『五大綱領』」。沈問，周知否綱領中有「結束一黨專政」。周答不知。
辯方提「愛國民主運動」
控方反對 官：適可而止
沈士文並就支聯會背景指出案情，指支聯會全稱是「香港市民支援愛國民主運動聯合會」，已道出支聯會所支持的是甚麼東西。官關注警司未能答出支聯會支持甚麼，沈解釋，只是指出辯方案情讓控方知悉，稍後會在中段陳詞交代。
李運騰其後向周詠儀指，「你剩係睇到支聯會個名，都知佢做啲乜嘢㗎啦，係咪？」周答，「當然知道啦，當然知道啦」。李遂笑稱，「咪係囉」。
沈再指，全稱顯示支聯會支持愛國、民主，亦顯示它支援「愛國民主運動」。周均答不知。沈提出，全稱顯示支聯會「想得到嘅係民主，而唔係反共產黨，或者反共產黨嘅領導」。周亦答不知。
沈再提及八九民運背景，指支聯會全稱之中的「愛國民主運動」源於 1989 年 4 月 15 日，中共黨已故總書記胡耀邦逝世引發的悼念，學生組織的運動圍繞民主、打倒官僚、官倒，繼而發展至爭取民主自由，包括言論自由。周均稱不知。
期間沈指出，「呢個六四事件，即係愛國民主運動嘅轉捩點」，指在 1989 年 4 月 26 日，《人民日報》社論定性此運動為「動亂」。
主控、律政司張卓勤打斷稱，相信辯方「想話畀控方聽案情。不過呢證人喺度，睇嚟佢都答咗好多次唔知道」。李運騰則稱，證人的答案不會幫到任何一方，着辯方盤問「適可而止」。
沈繼續指出，「呢個愛國民主運動結束嘅時候，係當年六四，政府鎮壓之下結束嘅」。周答，「我唔知道。」
張卓勤即向官提出，「可否請證人出一出去」。李運騰問沈，此部分提問是否快完結。沈表示「我完咗喇」。李遂稱「咁就算啦」。
沈續帶出稱，「呢個情況，會令到我哋去了解支聯會嘅『五大綱領』」。庭上就此問題爭議，李運騰表示，「即管畀你問埋呢條，跟住落嚟嗰啲我諗要好小心」，指若證人未能回答將不批准。
沈遂指，「六四運動我問完㗎喇」，其後指出，「支聯會『五大綱領』係源於八九民運發生嘅情況嘅」。周稱不知。
李運騰遂問，周是哪一年當差？周答 1998 年。李追問是否第一份工？周答不是。李遂笑稱「諗緊你八九六四嗰陣你出咗世未啫」。沈亦稱「我都諗緊呢個問題，但我唔敢問」。
沈問「五大綱領」 警司：我無意見
沈士文其後讀出支聯會的五大綱領，指「平反六四」、「釋放民運人士」、「追究屠城責任」，「都係因為六四事件，引發出嚟嘅要求嚟嘅」。周詠儀稱「我無意見」。
沈再指，「結束一黨專政」、「建設民主中國」，「係提出解決政策上面錯誤嘅方法」。陳仲衡打斷指，周非事實證人。沈遂提出播片，「呢『五大綱領』最後嘅目標係咩嘢，你睇一睇然後答我」。
辯方播放 1995 年的維園六四集會片段，前支聯會常委張文光讀出大會宣言，稱八九民運領袖在最艱難的環境處於第一線戰鬥，「給予全世界嘅中國人鼓舞同埋希望，呢個希望係值得喺我哋心裡面，係坦克車唔能夠剷咗去嘅，係咪？」
坐在被告欄的李卓人低頭閉眼，嘆一口氣後點頭數下。
片段中，張文光續指該年六四集會的主題為「毋忘六四，跨越九七」，希望 1997 年後仍能在維園集會，「親眼睇見一個民主嘅中國，民主中國嘅將來」 。沈詢問周，是否同意 1995 年的集會發言圍繞建立民主的中國。周答稱「我畀唔到意見」。
此時另一主控、律政司黎嘉誼打斷，指早前雙方已同意 2018 年修憲前的片段以謄本處理，又認為辯方盤問的內容，並非警司證人可以回答。李運騰同意，指「一般嚟講證人唔可以抒發自己嘅意見」。
沈解釋，「李先生（李卓人）畀口供嘅時候」都會播放上述片段。李運騰則指李卓人作供時可以表達意見，但警司非專家證人，沈的提問亦超出周的認知範圍，而片段早以謄本形式納入證據，即使不向證人盤問，「我都睇唔到會對辯方嘅辯護構成咩障礙」。
沈：辯方案情是支聯會30年來
五大綱領及其意思從沒變
法官黎婉姬又關注，沈擬播放的片段屬 2018 年修憲前。沈解釋，辯方案情是支聯會 30 年來，五大綱領及其意思從沒改變，不論是修憲後或《國安法》生效後都沒有改變，「係辯方一個好重要嘅案情」，因此需要依賴 2018 年之前的集會片段。
李運騰則指控方的案情是針對 2018 年中國修憲後，「原本唔違憲嘅嘢，就可能違憲⋯⋯以前做得嘅嘢，唔代表 18 年之後可以做，而喺國安法立法之後，就更加唔做得」。沈重申案情的要點是五大綱領的意思從沒改變，需要依賴 2018 年前的事實作證，但同意毋須向證人展示。
沈擬就「專政」提問
官不准
沈士文續指，五大綱領尤其「結束一黨專政」及「建設民主中國」，並非結束共產黨領導，「而係要一個民主嘅中國」。周詠儀稱「我無意見」。
沈繼續指，中文的「專政」與「領導」有很大分別。黎婉姬打斷問「呢個唔係法庭要決定嘅嘢咩？係證人可以答嘅嘢咩？」黎嘉誼亦反對辯方「一次又一次咁問」超出證人認知範圍的事情。李運騰表示，辯方已清楚指出其案情，不批准就此提問。
沈另問，「結束一黨專政」不等於推翻共產黨領導或推翻政權機關。周稱「我無意見」。
沈續指，中國憲法經歷 5 次修改。此時李運騰再次打斷，指周不適宜回答，「一來佢又唔係律師，更加唔係中國法律專家，呢條問題佢答你唔到⋯⋯就算佢答，我哋都唔會畀任何比重佢」，建議辯方留待陳詞時處理。
周詠儀作供完畢離開法庭，記者在法院正門未見她離開。差不多時間有一架後座拉上布簾遮蓋的七人車進入法院停車場，數分鐘後駛走。
周作供後，控方案情亦完結，法官押後至 3 月 9 日續審，將處理李卓人一方提出毋須答辯，以及「共謀者原則」爭議。
代表支聯會的資深大狀林芷瑩另關注，法庭會否在 3 月 16 日展開辯方案情。李運騰指，「唔會 16 號咁遲掛⋯⋯一有裁決（表證是否成立）⋯⋯可能第二日啦」。
