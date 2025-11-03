支聯會煽動顛覆案｜鄒幸彤申撤銷公訴書遭拒 明年1月22日開審

【Now新聞台】支聯會煽動顛覆案，被告鄒幸彤申請撤銷公訴書遭法院拒絕，案件明年1月22日開審。

案中自辯的鄒幸彤由囚車押送到庭。她指控方的罪行詳情只提到「以結束中共領導為手段的行為」，不明白當中意思。鄒幸彤又質疑控方的開案陳詞沒有說明何謂非法手段。

法官李運騰指，開案陳詞指控各被告宣傳「結束一黨專政」，以結束中共領導為目標，控方認為字眼必然是違反中國憲法，又問控方有無合法手段可推翻一黨專政，控方指沒有。

法官最終拒絕告鄒幸彤撤銷公訴書的申請。

